北市因應疫情公布活動規範 室內300人以上活動要審核

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，台北市政府公布活動辦理規範，並強調配合中央流行疫情指揮中心發布之「公眾集會」因應指引滾動式修正，並隨疫情狀況調整。

針對市府補助或協辦之民間活動，建議比照市府規範實施，不強制配合；戶外活動原則可照辦，但取消人多擁擠之群聚活動及不設飲食，且活動場域保持空氣流通。

室內活動300人以下，原則取消或延期，如有必要舉辦，由各單位自行檢核，室內活動300人以上，原則取消或延期，如有必要舉辦，應經觀傳局及衞生局審核通過。

市府指出，室內活動舉辦的相關規範，包括 1.參加民眾全程維持「人與人保持1公尺」以上之距離。2.保持空氣流通，可開啟對外窗(非密閉空間)。3.可管制出入口，有效管制人員進出。4.可事先掌握參加者資訊。5.不設飲食攤位及無飲食行為。另外，原則禁止慢性病者、孕婦，其他由主辦單位認定。

防疫措施部分，活動前及活動中加強場地環境消毒，針對民眾經常接觸之表面，例如如電梯、手把、門把、桌椅把等，定時消毒擦拭，並視接觸頻率多寡加強消毒。

此外，全員於入口量測體溫，以酒精或消毒液進行消毒始可進場，全程配戴口罩(表演需求除外)，並造冊管理；服務台、哺乳室、應變中心、媒體中心等公共空間提供酒精或消毒液；4.廁所、茶水間備洗手乳或肥皂。

第一線工作人員及表演團體執勤前量體溫，填寫健康管理表確認身體狀況並留下紀錄，有發燒或感冒症狀者一律排除工作任務；6.活動現場成立防疫小組，隨時留意人員防疫執行情形，如出現呼吸道症狀者或異常狀況應立即通報。

另外，加強事前宣傳及溝通，並於活動現場設立告示及於廣播系統(或主持人)加強宣導防疫衛教訊息；活動應有應變計畫，包含現場動線規劃及疑似個案之暫時隔離安置空間、醫療支援、建立相關單位聯繫窗口與嚴重特殊傳染性肺炎通報流程等。