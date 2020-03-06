快訊

土耳其停止進軍敘利亞！58人陣亡後 土軍協議俄國停火

北市因應疫情公布活動規範 室內300人以上活動要審核

聯合報 / 記者楊正海/台北即時報導
因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，台北市政府公布活動辦理規範，並強調配合中央流行疫情指揮中心發布之「公眾集會」因應指引滾動式修正，並隨疫情狀況調整。圖／北市府提供
因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，台北市政府公布活動辦理規範，並強調配合中央流行疫情指揮中心發布之「公眾集會」因應指引滾動式修正，並隨疫情狀況調整。圖／北市府提供

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，台北市政府公布活動辦理規範，並強調配合中央流行疫情指揮中心發布之「公眾集會」因應指引滾動式修正，並隨疫情狀況調整。

針對市府補助或協辦之民間活動，建議比照市府規範實施，不強制配合；戶外活動原則可照辦，但取消人多擁擠之群聚活動及不設飲食，且活動場域保持空氣流通。

室內活動300人以下，原則取消或延期，如有必要舉辦，由各單位自行檢核，室內活動300人以上，原則取消或延期，如有必要舉辦，應經觀傳局及衞生局審核通過。

市府指出，室內活動舉辦的相關規範，包括 1.參加民眾全程維持「人與人保持1公尺」以上之距離。2.保持空氣流通，可開啟對外窗(非密閉空間)。3.可管制出入口，有效管制人員進出。4.可事先掌握參加者資訊。5.不設飲食攤位及無飲食行為。另外，原則禁止慢性病者、孕婦，其他由主辦單位認定。

防疫措施部分，活動前及活動中加強場地環境消毒，針對民眾經常接觸之表面，例如如電梯、手把、門把、桌椅把等，定時消毒擦拭，並視接觸頻率多寡加強消毒。

此外，全員於入口量測體溫，以酒精或消毒液進行消毒始可進場，全程配戴口罩(表演需求除外)，並造冊管理；服務台、哺乳室、應變中心、媒體中心等公共空間提供酒精或消毒液；4.廁所、茶水間備洗手乳或肥皂。

第一線工作人員及表演團體執勤前量體溫，填寫健康管理表確認身體狀況並留下紀錄，有發燒或感冒症狀者一律排除工作任務；6.活動現場成立防疫小組，隨時留意人員防疫執行情形，如出現呼吸道症狀者或異常狀況應立即通報。

另外，加強事前宣傳及溝通，並於活動現場設立告示及於廣播系統(或主持人)加強宣導防疫衛教訊息；活動應有應變計畫，包含現場動線規劃及疑似個案之暫時隔離安置空間、醫療支援、建立相關單位聯繫窗口與嚴重特殊傳染性肺炎通報流程等。

疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

清明防疫 龍巖：法會線上直播、不開放客戶現場參與

全聯7日起販售600毫升台酒酒精 售價75元

不建議使用於皮膚…使用次氯酸水消毒謹記5守則

北院防疫法庭準備好了 航警帶口罩示範當被告

相關新聞

北市因應疫情公布活動規範 室內300人以上活動要審核

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，台北市政府公布活動辦理規範，並強調配合中央流行疫情指揮中心發布之「公眾集會」因應指...

梅花鹿落海 熱心民眾跳海救援

海巡署台東分署第一三岸巡隊綠島安檢所，今早接獲民眾報案有動物落海，立即派員協助民眾將落海梅花鹿救起，所幸梅花鹿沒有大礙，...

福民平宅開拆 公宅年底興建 里長憂原住戶搬不回

北市萬華區福民社會住宅工程，今天開始拆除既有的福民平價住宅，社宅預計年底動工分兩期興建，於113年底前完成2棟16、17...

「非常具挑戰的時間點」 京站跨足新北小碧潭店今開幕

知名百貨京站時尚廣場小碧潭店今正式開幕，今由日勝生董事長林榮顯、京站實業董事長林怡均及新北市副市長陳純敬等人共同開幕。該...

澳洲音樂家染疫衝擊 今年台東藝術節12檔表演擬延期

擔心在密室舉行的藝文表演活動成防疫漏洞，台東縣文化處擬與表演團體逐一協調，將預定4月25日登場的109年台東藝術節活動1...

新北市成立婦女及中高齡者職場續航中心 兼顧工作家庭

後天婦女節，全台卻有66%婦女因照顧家庭影響工作，被迫離開職場。新北市政府勞工局今天成立「新北市婦女及中高齡者職場續航中...

藝文活動座位安排、退票機制...台南市今開防疫應變會

中央流行疫情指揮中心昨天公布一名澳洲演奏家確診新冠肺炎，2月28日及3月1日曾在國家音樂廳參與演出，3月2日離台，文化部...

台南戶政所推防疫服務 還自編自製影片教民眾因應疫情

台南市歸仁戶政事務所自編自導錄製「防疫便利通」宣導影片，協助民眾因應肺炎疫情，影片由戶所人員以國台語不同版本配音、附加字...

行動化學車開進萬里國中 學生自製防疫洗手乳免排隊

新北市教育局與淡江大學合作推動「行動化學車化學遊樂趣」，今年將巡迴33場次，昨天首站開到萬里國中，現場示範「能源與防疫」...

看問題／警分局整併「異」見多 應用專業說服市民

台北市長柯文哲推動台北市警察局文山一、二分局合併案，原本應該是他常掛在嘴邊說的「專業問題、專業解決」，但近來因柯和議員簡舒培連日互槓，吵得沸沸揚揚，雖然多了點政治味，但民意優先，柯市府和市警局須拿出專業，說服市民。

北市文一文二警分局整併惹爭議 議員槓市長

台北市警察局文山一、二分局合併，引發市長、市議員連日互槓。台北市長柯文哲稱，反對合併只是單一議員的意見，被點名的議員簡舒培昨指出，此案不只是她在關心，2月17日由議長陳錦祥帶領文山區13位議員，也簽署反對合併連署書。

屋傾頹… 北市大度路海砂屋強制拆除

北市大度路一棟海砂屋，北市府列管長達5年，認定有傾頹、朽壞之餘，恐危及公共安全，昨天強制拆除。由於屋主遲未整合，都更八字沒一撇，昨天沒一名屋主到場，最後在一聲鳴笛下，怪手進場拆屋。

熱門新聞

男大生騎車遇死劫 命喪茄萣濕地公園90度大急彎

新竹市5家急救責任醫院 3月9日起全面停止探病

藝人瑞莎不滿約不到侯友宜見面 新北市府澄清：她經紀人婉拒

消防員喜宴遇公墓火警 弟兄們打完火穿著消防衣趕回祝賀

瑞里紫藤花開 嘉義梅山下周將迎來浪漫紫色花道

汐止大同路塞車有解 拆分隔島增左轉道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。