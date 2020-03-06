「非常具挑戰的時間點」 京站跨足新北小碧潭店今開幕

知名百貨京站時尚廣場小碧潭店今正式開幕，今由日勝生董事長林榮顯、京站實業董事長林怡均及新北市副市長陳純敬等人共同開幕。該店位於捷運新店線小碧潭站5樓，占地超過4500坪，斥資5億打造，全館以「森林。食光」為主題，吸引近50個櫃位進駐。正值防疫期，林怡均說，「在這非常具有挑戰的時間點開幕」，是挑戰同仁的防疫能力，該店已經加強防疫部署。

林怡均說，京站小碧潭店是京站在台的第3個營運據點，更是京站在跨足新北市的第一個據點，可說是「十年磨一劍」。以美食為橋梁，深耕在地社區連結，以南法普羅旺斯為設計概念，搭配樓下的ＩＫＥＡ，搭起與在地顧客的鏈結與互動。

該店有主題餐廳、美食市集及生活選物3大區域，吸引近50個櫃位進駐，並包含維記茶餐廳、心樸市集有機超市、江記水盆羊肉、心泰泰國菜、金月笈食等10個獨家櫃位。

陳純敬表示，新冠肺炎防疫期間，市府和業者一同面對難關，對於企業投資的服務也從不間斷。

京站實業小碧潭店目前已比照台北店成立專門防疫應變小組，進行全面環境管理，加強員工與商場內的防疫措施，第一線服務人員要全面戴口罩，出入口提供酒精洗手液，商場定時進行消毒並提高消毒頻率。開幕首月也將舉辦3項美食活動，並提供超過1500份美食優惠。