澳洲音樂家染疫衝擊 今年台東藝術節12檔表演擬延期

擔心在密室舉行的藝文表演活動成防疫漏洞，台東縣文化處擬與表演團體逐一協調，將預定4月25日登場的109年台東藝術節活動12檔表演節牛延後舉行。

一名澳洲籍音樂家日前從英國轉機來台灣，並在台北參與國家音樂廳的兩場演出，昨（5日）天傳出他返回澳洲後確診感染新冠肺炎，因這名澳籍音樂家表演時，曾走下台進觀眾席與觀眾互動，引發民眾擔心防疫出現破口，國內各縣市政府也對室內表演活動研究防疫對策，台東縣政府文化處今天上午緊急開會研商，傾向今年台東藝術節12檔表演延期。

台東縣文化處處長鍾青柏表示，今年台東藝術節規畫12檔精彩表演活動，邀請表演工作坊、故事工廠、朱宗慶打擊樂團、陳明章音樂劇等，預定3月23日開始售票，4月25日首場表演。由於台東藝術節尚未公開售票，這波疫情衝擊相對單純，只有文化處與表演團體協議，沒有票務上跟民眾之間退票退款的問題。

鍾青柏表示，基於雙方簽了合約，文化處不能片面要求表演團體要怎麼做，否則就是違約，因此疫情期間，台東藝術節12檔節目要延期、取消、如期舉行？文化處原則會依據文化部指示與表演團體逐一協商。