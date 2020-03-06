視察致理科大防疫作業 侯友宜：防疫步驟到位
新北市長侯友宜今早到板橋致理科技大學視察防疫準備工作，侯友宜表示，今天來了解學校是否還需要市府提供更多資源，學校也擔心學生發燒或確診造成停課，所以全力配合防疫，每個步驟都很到位，態度值得肯定。
致理科技大學全校師生總計有約1萬2千人，因應政府開設一級，針對出入學校人員均需測量體溫，為節省測量時間，額外夠致熱顯像儀，另外加派2名人力協助測量體溫，如果體溫超過37.5度，就要進行二次測量體溫。
致理科大表示，校園設置3處發燒檢疫站，如果體溫較高，就會安排學生在該處休息，為避免學生大量群聚，也在一樓通風良好處設置臨時辦公室，限制辦公室進入人數，在圖書館除了每日3次消毒，也會將借閱書本以紫外線消毒。
致理科大表示，防疫工作在過年期間已啟動，包含成立防疫小組、物資整備、安心就學措施、全校消毒等，目前有17名陸生無法返校上課，校方也啟動安心就學措施，並針對個別學生課業、心理輔導等提供相關協助，港生則都在2月10日前全數返台，並完成居家檢疫，目前均已正常上課。
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