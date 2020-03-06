快訊

劉真與死神搶命30天了！她驚曝「黃金時間錯過了」

廣告人范可欽涉背信遭通緝 台中警漏夜移送北檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北市成立婦女及中高齡者職場續航中心 兼顧工作家庭

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市長侯友宜等人為婦女及中高齡職場續航中心揭牌。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜等人為婦女及中高齡職場續航中心揭牌。記者施鴻基／攝影

後天婦女節，全台卻有66%婦女因照顧家庭影響工作，被迫離開職場。新北市政府勞工局今天成立「新北市婦女及中高齡者職場續航中心」，未來要跨局處統合資源，定位為新北市民「職涯好厝邊」，希望今後婦女及中高齡者可兼顧家庭、工作不再陷入兩難。

市長侯友宜等人今天為婦女及中高齡者職場續航中心揭牌，宣示要提供好就業、好托幼、好托老及好頭家等服務。現場有婦女專題講座及新北顧家成果靜態展，如勞工局推出的「室內配線證照輔導班婦女專班」，讓女性工作更多元；也推動「支持弱勢婦女再就業計畫」，助婦女就業再加分。

陳姓女子參與職場婦女續航試辦計畫，她說，育嬰留職停薪結束後，孩子送到新北市公共托嬰中心，讓她可安心返回職場。

功學社是「顧家好企業」代表，協理宋思齊分享彈性排班、自辦幼兒園、提供子女教育津貼及員工宿舍等措施，不但員工安心上班，也提高工作效率，他强調「工作和家庭不必二選一」。目前新北有60家顧家好企業。

侯友宜說，我國婦女勞動參與率隨年齡增加而下降，僅51.1%，低於美國57%和日、韓等國52%，許多婦女為照顧小孩和家庭全年無休，照顧壓力影響工作表現，更衝擊企業生產力及國家競爭力。所以市府希望整合工作與家庭支持系統，協助婦女安心照顧、延續職涯。

「政府要扛起責任」他說，過去職場續航以中高齡為主，今年擴大到育齡婦女，服務項目與能量也再加倍，整合新北勞工、社會、教育、衛生4局托育或長照服務，協助婦女穩定就業。

新北市長侯友宜等人為婦女及中高齡職場續航中心揭牌。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜等人為婦女及中高齡職場續航中心揭牌。記者施鴻基／攝影
功學社協理宋思齊説明婦女協助措施。記者施鴻基／攝影
功學社協理宋思齊説明婦女協助措施。記者施鴻基／攝影
陳姓女子述説重返職場心路歷程。記者施鴻基／攝影
陳姓女子述説重返職場心路歷程。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜宣示要為全市婦女協供更多協助。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜宣示要為全市婦女協供更多協助。記者施鴻基／攝影

職場

延伸閱讀

澳洲音樂家確診 侯友宜：相信市民會自主戴口罩

侯友宜：取締酒駕沒有空窗期的一天

AIT理事主席莫健和新北市長侯友宜會面 各方揣測

藝人瑞莎不滿約不到侯友宜見面 新北市府澄清：她經紀人婉拒

相關新聞

新北市成立婦女及中高齡者職場續航中心 兼顧工作家庭

後天婦女節，全台卻有66%婦女因照顧家庭影響工作，被迫離開職場。新北市政府勞工局今天成立「新北市婦女及中高齡者職場續航中...

梅花鹿落海 熱心民眾跳海救援

海巡署台東分署第一三岸巡隊綠島安檢所，今早接獲民眾報案有動物落海，立即派員協助民眾將落海梅花鹿救起，所幸梅花鹿沒有大礙，...

「非常具挑戰的時間點」 京站跨足新北小碧潭店今開幕

知名百貨京站時尚廣場小碧潭店今正式開幕，今由日勝生董事長林榮顯、京站實業董事長林怡均及新北市副市長陳純敬等人共同開幕。該...

澳洲音樂家染疫衝擊 今年台東藝術節12檔表演擬延期

擔心在密室舉行的藝文表演活動成防疫漏洞，台東縣文化處擬與表演團體逐一協調，將預定4月25日登場的109年台東藝術節活動1...

藝文活動座位安排、退票機制...台南市今開防疫應變會

中央流行疫情指揮中心昨天公布一名澳洲演奏家確診新冠肺炎，2月28日及3月1日曾在國家音樂廳參與演出，3月2日離台，文化部...

台南戶政所推防疫服務 還自編自製影片教民眾因應疫情

台南市歸仁戶政事務所自編自導錄製「防疫便利通」宣導影片，協助民眾因應肺炎疫情，影片由戶所人員以國台語不同版本配音、附加字...

行動化學車開進萬里國中 學生自製防疫洗手乳免排隊

新北市教育局與淡江大學合作推動「行動化學車化學遊樂趣」，今年將巡迴33場次，昨天首站開到萬里國中，現場示範「能源與防疫」...

看問題／警分局整併「異」見多 應用專業說服市民

台北市長柯文哲推動台北市警察局文山一、二分局合併案，原本應該是他常掛在嘴邊說的「專業問題、專業解決」，但近來因柯和議員簡舒培連日互槓，吵得沸沸揚揚，雖然多了點政治味，但民意優先，柯市府和市警局須拿出專業，說服市民。

北市文一文二警分局整併惹爭議 議員槓市長

台北市警察局文山一、二分局合併，引發市長、市議員連日互槓。台北市長柯文哲稱，反對合併只是單一議員的意見，被點名的議員簡舒培昨指出，此案不只是她在關心，2月17日由議長陳錦祥帶領文山區13位議員，也簽署反對合併連署書。

屋傾頹… 北市大度路海砂屋強制拆除

北市大度路一棟海砂屋，北市府列管長達5年，認定有傾頹、朽壞之餘，恐危及公共安全，昨天強制拆除。由於屋主遲未整合，都更八字沒一撇，昨天沒一名屋主到場，最後在一聲鳴笛下，怪手進場拆屋。

保安宮保生文化祭 首次取消家姓戲

新冠肺炎疫情越來越嚴峻，不僅各大宮廟遶境延期、取消外，台北市大龍峒保安宮原訂於28日（農曆3月5日）登場的「保生文化祭」，將首次取消從清朝道光年間至今，已具有百年傳統的家姓戲演出。保安宮董事長廖武治表示，家姓戲已有200多年歷史，今年是首度停辦，擲筊時，保生大帝也很猶豫，接連擲無筊，問了好幾天才決定。

電動機車桃園補助最高 借名買車衍生問題

全台電動機車補助款以桃園市金額最高，但因買車需設籍在桃園1年，不少外縣市民眾買新車會找上桃園親友借名購買，有人購買後違規遭罰，名義上的車主常收罰單，不僅引發家人誤會，連駕照都被扣點，差點被吊照。新北市主任消保官王治宇建議，買賣要避免借名，否則日後衍生的種種問題，都還要向實際行為人求償，徒增不必要的困擾。

熱門新聞

男大生騎車遇死劫 命喪茄萣濕地公園90度大急彎

新竹市5家急救責任醫院 3月9日起全面停止探病

藝人瑞莎不滿約不到侯友宜見面 新北市府澄清：她經紀人婉拒

國家隊口罩機來了! 嘉義唯一口罩公司日增產10萬片

最新一期今彩539頭獎800萬 獎落竹縣竹北這家彩券行

瑞里紫藤花開 嘉義梅山下周將迎來浪漫紫色花道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。