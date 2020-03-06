新北市成立婦女及中高齡者職場續航中心 兼顧工作家庭

後天婦女節，全台卻有66%婦女因照顧家庭影響工作，被迫離開職場。新北市政府勞工局今天成立「新北市婦女及中高齡者職場續航中心」，未來要跨局處統合資源，定位為新北市民「職涯好厝邊」，希望今後婦女及中高齡者可兼顧家庭、工作不再陷入兩難。

市長侯友宜等人今天為婦女及中高齡者職場續航中心揭牌，宣示要提供好就業、好托幼、好托老及好頭家等服務。現場有婦女專題講座及新北顧家成果靜態展，如勞工局推出的「室內配線證照輔導班婦女專班」，讓女性工作更多元；也推動「支持弱勢婦女再就業計畫」，助婦女就業再加分。

陳姓女子參與職場婦女續航試辦計畫，她說，育嬰留職停薪結束後，孩子送到新北市公共托嬰中心，讓她可安心返回職場。

功學社是「顧家好企業」代表，協理宋思齊分享彈性排班、自辦幼兒園、提供子女教育津貼及員工宿舍等措施，不但員工安心上班，也提高工作效率，他强調「工作和家庭不必二選一」。目前新北有60家顧家好企業。

侯友宜說，我國婦女勞動參與率隨年齡增加而下降，僅51.1%，低於美國57%和日、韓等國52%，許多婦女為照顧小孩和家庭全年無休，照顧壓力影響工作表現，更衝擊企業生產力及國家競爭力。所以市府希望整合工作與家庭支持系統，協助婦女安心照顧、延續職涯。