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日本7-11一盒口罩賣天價4500台幣 店家稱：無奈

確診音樂家曾入座觀眾席 兩側為同行友人、NSO人員

藝文活動座位安排、退票機制...台南市今開防疫應變會

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市文化局增派人力，於文化中心演出前為民眾測量額溫、提供消毒酒精。圖／台南市文化局提供
台南市文化局增派人力，於文化中心演出前為民眾測量額溫、提供消毒酒精。圖／台南市文化局提供

中央流行疫情指揮中心昨天公布一名澳洲演奏家確診新冠肺炎，2月28日及3月1日曾在國家音樂廳參與演出，3月2日離台，文化部隨即宣布閉館消毒，其他藝文活動要全採「梅花座」或「隔排」保持適當距離，並建議所有藝文活動或公眾集會型活動應根據6項風險評估指標訂定防疫計畫。

對此，台南市文化局今天中午將開應變會議，針對座位安排、退票機制以及各項表演風險評估等研議配套措施。目前民眾進入台南市文化中心必須噴酒精消毒手部，額溫超過37度就不得進場，雖然未強制入場觀眾一定要戴口罩，不過幾乎都有自主配戴。

文化局長葉澤山表示，由於中央昨天公布的6大原則更細膩，台南市文化局今天中午將開防疫應變會議，依照中央的規畫去落實疫情管控，包括如何協助未取消的表演團體因應，座位考慮採梅花座或其餘區隔方式，或是因票務系統不同或未來座位問題等協助民眾退票，都要設法解決。

另外，針對國際邀演者旅遊史部分，神韻藝術團預計4月底到台南演出，葉澤山表示，該表演售票率高，會持續追蹤表演者的旅遊史及健康狀況。

文化局 疫情 梅花

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