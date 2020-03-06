行動化學車開進萬里國中 學生自製防疫洗手乳免排隊

新北市教育局與淡江大學合作推動「行動化學車化學遊樂趣」，今年將巡迴33場次，昨天首站開到萬里國中，現場示範「能源與防疫」實驗，帶領學生自製防疫洗手乳、了解碘片如何防止輻射傷害及製作化學電池，讓學生都很做得很開心，又學到專業知識。

由於新冠肺炎疫情延燒，活動主題緊扣防疫觀念宣導，現場帶領學生學習如何自製洗手乳，了解洗手乳中界面活性劑的功能與去汙原理，教導勤洗手防疫觀念，學生也學會辨識各種除菌配方，活動結束學生將自製的洗手乳帶回家。一名學生說，「要帶回家與家人安心使用，不用排隊，會多噴一點，很好用」。

萬里區有有核能發電廠，台電第二核能發電廠廠長林志保很支持，由核電廠核能技術組楊偉義課長設計「一日台電公司董事長」課程，引導學生瞭解目前國內各種能源的生成方式及優缺點，並模擬擔任台電公司董事長，找出最合適的能源分配比例。

清華大學原子科學技術發展中心吳勇慶研究員與淡江大學合作設計「知輻習輻」實驗，透過偵測器找尋生活中可能產生微量輻射線的物品，以及輻射的種類、防護與隔絕知識。

鄧姓學生開心地說，化學車帶來新奇又有趣的實驗，尤其自己調配洗手乳，讓他看見化學實驗有趣又實用的一面。

教育局教育研究及資訊發展科吳佳珊科長表示，透過今日2小時的實驗動手做，讓學生親自調配化學藥品並操作器材，希望學生在輕鬆氣氛下學習化學知識。

新北市教育局於108學年度下學期陸續辦理新北STEAM教育生活季，STEAM小奇兵們將會出現在各活動現場，只要參加的親師生現場與小奇兵們合照，並上傳至STEAM大聯盟ＦＢ粉絲團(https://www.facebook.com/108901393907755/)，到6月20日前月月有抽獎，活動詳情請上新北STEAM大聯盟網站(http://steam.ntpc.edu.tw/index.php)查詢。