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台南戶政所推防疫服務 還自編自製影片教民眾因應疫情
台南市歸仁戶政事務所自編自導錄製「防疫便利通」宣導影片，協助民眾因應肺炎疫情，影片由戶所人員以國台語不同版本配音、附加字幕方式製作，視障者也可以藉由聽取了解相關資訊，台語版讓年長者更易了解戶政所的全新服務。
影片介紹戶政事務所推出以手機行動支付繳納規費、跨機關通報、一站式等3項服務，以影片方式結合防疫常識宣導。
為減少出入人多的場所，影片中加入說明「戶政套餐服務」內容，提醒民眾辦理遷徙登記，可同時申請戶籍資料異動跨機關通報服務，可通報稅務、監理、台電、台水、台北水、地政、健保、勞保之戶籍地址或通訊地址變更。
「戶政一站式服務」辦理出生登記時，產婦可通報勞保局的勞保或國保的生育給付；辦理死亡登記時，享有勞保的繼承人可通報申請家屬死亡給付；國軍人員辦理結婚及新生兒出生登記時，可通報申請國防部的結婚及生育補助；辦理死亡登記時，可通報申請喪葬補助、及家屬可通報申請斂葬補助。
戶政所主任江學通表示，到戶政事務所洽公時，可利用「手機行動支付」繳納規費，免帶現金、減少接觸病毒風險。歡迎民眾多使用行動支付繳納規費、跨機關通報、一站式服務等「戶政防疫便利通」方式，可免奔波、降低感染風險，省時又便利。
江學通說，戶政是第一線為民服務機關，為提供安全、優質環境，市府民政局特別撥贈每個戶政所數支額溫槍及75%消毒酒精，要讓每位來所洽公民眾都可安心。
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