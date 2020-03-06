快訊

日本7-11一盒口罩賣天價4500台幣 店家稱：無奈

確診音樂家曾入座觀眾席 兩側為同行友人、NSO人員

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南戶政所推防疫服務 還自編自製影片教民眾因應疫情

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南戶政所推防疫服務，鼓勵民眾多用行動支付，還自編自製影片教民眾因應疫情。圖／戶政所提供
台南戶政所推防疫服務，鼓勵民眾多用行動支付，還自編自製影片教民眾因應疫情。圖／戶政所提供

台南市歸仁戶政事務所自編自導錄製「防疫便利通」宣導影片，協助民眾因應肺炎疫情，影片由戶所人員以國台語不同版本配音、附加字幕方式製作，視障者也可以藉由聽取了解相關資訊，台語版讓年長者更易了解戶政所的全新服務。

影片介紹戶政事務所推出以手機行動支付繳納規費、跨機關通報、一站式等3項服務，以影片方式結合防疫常識宣導。

為減少出入人多的場所，影片中加入說明「戶政套餐服務」內容，提醒民眾辦理遷徙登記，可同時申請戶籍資料異動跨機關通報服務，可通報稅務、監理、台電、台水、台北水、地政、健保、勞保之戶籍地址或通訊地址變更。

「戶政一站式服務」辦理出生登記時，產婦可通報勞保局的勞保或國保的生育給付；辦理死亡登記時，享有勞保的繼承人可通報申請家屬死亡給付；國軍人員辦理結婚及新生兒出生登記時，可通報申請國防部的結婚及生育補助；辦理死亡登記時，可通報申請喪葬補助、及家屬可通報申請斂葬補助。

戶政所主任江學通表示，到戶政事務所洽公時，可利用「手機行動支付」繳納規費，免帶現金、減少接觸病毒風險。歡迎民眾多使用行動支付繳納規費、跨機關通報、一站式服務等「戶政防疫便利通」方式，可免奔波、降低感染風險，省時又便利。

江學通說，戶政是第一線為民服務機關，為提供安全、優質環境，市府民政局特別撥贈每個戶政所數支額溫槍及75%消毒酒精，要讓每位來所洽公民眾都可安心。

台南戶政所推防疫服務，還自編自製影片教民眾因應疫情。圖／戶政所提供
台南戶政所推防疫服務，還自編自製影片教民眾因應疫情。圖／戶政所提供

生育補助 結婚 台語

延伸閱讀

與確診澳洲音樂家同機組員返台 密切接觸者要居家檢疫

防疫補助成空白支票？ 孫大千：不容政府當撒幣私房錢

不只全國酒測取消！驗屍先得過這關…司法界防疫毛毛的

全球-台灣-平潭聯運 防疫便捷通道

相關新聞

梅花鹿落海 熱心民眾跳海救援

海巡署台東分署第一三岸巡隊綠島安檢所，今早接獲民眾報案有動物落海，立即派員協助民眾將落海梅花鹿救起，所幸梅花鹿沒有大礙，...

藝文活動座位安排、退票機制...台南市今開防疫應變會

中央流行疫情指揮中心昨天公布一名澳洲演奏家確診新冠肺炎，2月28日及3月1日曾在國家音樂廳參與演出，3月2日離台，文化部...

台南戶政所推防疫服務 還自編自製影片教民眾因應疫情

台南市歸仁戶政事務所自編自導錄製「防疫便利通」宣導影片，協助民眾因應肺炎疫情，影片由戶所人員以國台語不同版本配音、附加字...

行動化學車開進萬里國中 學生自製防疫洗手乳免排隊

新北市教育局與淡江大學合作推動「行動化學車化學遊樂趣」，今年將巡迴33場次，昨天首站開到萬里國中，現場示範「能源與防疫」...

看問題／警分局整併「異」見多 應用專業說服市民

台北市長柯文哲推動台北市警察局文山一、二分局合併案，原本應該是他常掛在嘴邊說的「專業問題、專業解決」，但近來因柯和議員簡舒培連日互槓，吵得沸沸揚揚，雖然多了點政治味，但民意優先，柯市府和市警局須拿出專業，說服市民。

北市文一文二警分局整併惹爭議 議員槓市長

台北市警察局文山一、二分局合併，引發市長、市議員連日互槓。台北市長柯文哲稱，反對合併只是單一議員的意見，被點名的議員簡舒培昨指出，此案不只是她在關心，2月17日由議長陳錦祥帶領文山區13位議員，也簽署反對合併連署書。

屋傾頹… 北市大度路海砂屋強制拆除

北市大度路一棟海砂屋，北市府列管長達5年，認定有傾頹、朽壞之餘，恐危及公共安全，昨天強制拆除。由於屋主遲未整合，都更八字沒一撇，昨天沒一名屋主到場，最後在一聲鳴笛下，怪手進場拆屋。

保安宮保生文化祭 首次取消家姓戲

新冠肺炎疫情越來越嚴峻，不僅各大宮廟遶境延期、取消外，台北市大龍峒保安宮原訂於28日（農曆3月5日）登場的「保生文化祭」，將首次取消從清朝道光年間至今，已具有百年傳統的家姓戲演出。保安宮董事長廖武治表示，家姓戲已有200多年歷史，今年是首度停辦，擲筊時，保生大帝也很猶豫，接連擲無筊，問了好幾天才決定。

電動機車桃園補助最高 借名買車衍生問題

全台電動機車補助款以桃園市金額最高，但因買車需設籍在桃園1年，不少外縣市民眾買新車會找上桃園親友借名購買，有人購買後違規遭罰，名義上的車主常收罰單，不僅引發家人誤會，連駕照都被扣點，差點被吊照。新北市主任消保官王治宇建議，買賣要避免借名，否則日後衍生的種種問題，都還要向實際行為人求償，徒增不必要的困擾。

新北防疫 老人共餐原則上停辦

新型冠狀病毒肺炎疫情影響，新北市府考慮全面停辦老人共餐，約4萬多名老人受影響。市長侯友宜昨天到泰山區大科社區了解關懷據點防疫情況，宣布老人共餐原則上停辦，但有特殊需求如照顧失智失能老人，做好防疫仍可續辧，必要時可送餐；基隆定邦里愛心午餐也改外帶。

時尚橘／誤入模特兒界 凍齡吳沛穎新旅程

60歲的吳沛穎先前在半導體行銷部門工作，工作之餘跳舞、打太極拳、當志工，8年前退休後，兼日文教學及編舞，退休生活十分豐富，一年多前「不小心」成為素人模特兒，開啟另一條豐富且不同的人生旅途。

新北電動機車補助起跑 汰舊換新最高1.8萬

新北市109年補助電動二輪車方案今天起受理申請，環保局昨天公告補助內容，電動機車搭配環保署與經濟部工業局方案，新購補助款最高1萬1千元、汰舊換新最高補助1萬8千元，中低收入戶無論新購或換購再額外加碼1萬元。環保局表示，淘汰目標放寬到1至4期機車，購車日可回溯到今年元旦起。

熱門新聞

外送員送珍奶被柴山猴子叼走 網驚曝：有的會用吸管喝

男大生騎車遇死劫 命喪茄萣濕地公園90度大急彎

新竹市5家急救責任醫院 3月9日起全面停止探病

藝人瑞莎不滿約不到侯友宜見面 新北市府澄清：她經紀人婉拒

最新一期今彩539頭獎800萬 獎落竹縣竹北這家彩券行

瑞里紫藤花開 嘉義梅山下周將迎來浪漫紫色花道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。