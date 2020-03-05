延長口罩壽命 費鴻泰明發放口罩套材料包
新冠肺炎（COVID-19）疫情未歇，口罩依然搶手， 國民黨立委費鴻泰自製材料包，用口罩套來延長口罩的壽命，與信義、南松山在地的54位里長，明天在各里辦公室將免費發送材料包，歡迎里民自行領取，送完為止。
費鴻泰說，他和信義、南松山的在地里長，明天（3月6日）上午里長上班時，在各里辦公室各放30個材料包，免費發送，幫忙解決目前的口罩數量不足而民眾需要每日更換口罩的困擾。
費鴻泰說，他與團隊共同研發出的「用心口罩套」DIY的布料與製作步驟說明，搭配費鴻泰臉書（阿力克司」和youtube有教學影片，簡單易懂好操作。網址為https://youtu.be/PC98cVjIFqA
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言