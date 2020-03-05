延長口罩壽命 費鴻泰明發放口罩套材料包

新冠肺炎（COVID-19）疫情未歇，口罩依然搶手， 國民黨立委費鴻泰自製材料包，用口罩套來延長口罩的壽命，與信義、南松山在地的54位里長，明天在各里辦公室將免費發送材料包，歡迎里民自行領取，送完為止。

費鴻泰說，他和信義、南松山的在地里長，明天（3月6日）上午里長上班時，在各里辦公室各放30個材料包，免費發送，幫忙解決目前的口罩數量不足而民眾需要每日更換口罩的困擾。