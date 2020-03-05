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不受新冠肺炎疫情影響 侯友宜：招商目標1500億不變

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市政府今召開「新北市產業發展諮詢委員會」109年第1次會議，新北市長侯友宜（右二）表示，今年招商1500億的目標是不會變的，雖然多少會受新冠肺炎疫情影響，但還是要朝既定步驟走。記者江婉儀／攝影
新北市政府今召開「新北市產業發展諮詢委員會」109年第1次會議，新北市長侯友宜（右二）表示，今年招商1500億的目標是不會變的，雖然多少會受新冠肺炎疫情影響，但還是要朝既定步驟走。記者江婉儀／攝影

新北市政府今召開「新北市產業發展諮詢委員會」109年第1次會議，新北市長侯友宜表示，今年招商1500億的目標是不會變的，雖然多少會受新冠肺炎疫情影響，但還是要朝既定步驟走。

市府邀請36位工商團體領袖、學界代表及大型指標企業負責人出席會議，除說明因應新冠肺炎疫情紓困計畫，並聽取建議以利後續精進相關紓困作為，同時也宣布新北109年產業發展5大推動計畫，了解今年度新北產業施政方針。

侯友宜表示，今年新北訂了五大產業計畫目標，分別是AI智慧、創新創業、庶民經濟、國際接軌還有產專區的轉型，這五大目標希望能夠帶動新北市的經濟發展，所以目標值是不會變的。

為了因應新冠肺炎疫情對各產業界帶來的衝擊，市府提出新北版本的紓困計畫，以「急、速、寬、減、補、平」為六大原則，侯友宜表示，在振興商業部分，除協助調整中小企業貸款期限並減收攤商攤位使用費2成外，為活絡新北商圈，自3月起也受理商圈活動提案，提供經費補助。

此外，更與東森、蝦皮、PCHOME等電商平台合作洽談，順勢推出「新北商品專區」，協助業者拓展虛擬通路商機；在穩固工業方面，將持續推動「招商一條龍」政策，並加強出口拓銷與視訊方式擴大採購，提高企業信心，加速投資落地新北。

侯友宜表示，面對疫情艱困時刻，市府傾聽企業與民眾訴求，以「照顧企業」與「安定民心」為首重目標，除滾動式修正紓困措施，後續亦會推動各項產業發展計畫，也將經由產諮會平台，達到企業互助、資源共享，集眾家企業之力整合運用資源，成立合作圈，公私部門共同抗疫。市府與企業同一陣線，要共同打贏這場防疫勝仗，朝向招商1500億里程碑目標邁進。

新冠肺炎 侯友宜

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