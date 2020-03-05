打造智慧城市 徐旭東建議新北善用5G新技術

新北市政府今召開「產業發展諮詢委員會」109年第1次會議，聽取企業界建議，遠東集團董事長徐旭東則以5G跟智慧城市為主題進行簡報說明，除了給予新北市建議，也肯定新北市長侯友宜的用心努力。

徐旭東在簡報開頭指出，新北市有些較偏僻的地區醫療資源缺乏，認為可以透過Telemedicine（遠距醫療）來連線，就可以讓病患直接得到相關訊息，不用跑去舟車勞頓到市區診療，這除了是幫助新北醫療的部分，目前也是亞東醫學中心的方向。

在Smart City（智慧城市）部分，徐旭東表示，要對空氣進行測試是否好或壞，新北的空氣還不錯，像一個智慧城市要有一個機具檢測空氣好壞，假使人在板橋，就可以知道其他地區的空氣好壞程度，只要利用5Ｇ連線就可以知道。

徐旭東說，現在很多人都想要做AI跟VR等，他也建議推動智慧城市，他在5G的部分花了420億元，新北要變成這樣的城市，在資訊跟通訊方面，要增加速度及廣泛度，但是需要花時間。

徐旭東表示，新北可能有3至4萬盞路燈，透過智慧城市，可以馬上得知哪裡的路燈有無狀況，且可以裝上一系列交通監測的力統，幫市府做好交通管制，且新北車子比例高，雖然現在講電動車充電服務太早，但這部分仍要有相關規畫。

侯友宜表示，新北市目前在偏鄉遠距視訊醫療照顧，包含送藥，都可以透過無人直升機，在新冠肺炎疫情高漲的時候，透過視訊來診斷開藥也是一個好方式，但除了新北在做，應該要結合台北、桃園一起做，才是大發展。