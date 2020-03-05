影／聯醫推領藥「得來速」 北市藥師公會嗆：不道德！

台北市政府宣布北市聯合醫院3月6日起，推出慢性病處方箋的取藥「得來速」，民眾到醫院外頭刷健保卡就能領藥，對此台北市藥師公會今(5)日公開反對，理事長黃金舜表示，此政策除了是跟社區藥局搶生意外，更會讓慢性病患者暴露在新冠肺炎的高風險，況且先前中央有呼籲盡量不要前往大型醫院避免感染，沒想到北市府卻帶頭做壞榜樣，還把配藥服務當麥當勞得來速在處理，覺得「不可思議、相當不道德」。

黃金舜表示，藥師是要仰賴調劑，才有藥師服務費，如今藥師因為配合政府發口罩，工作量變大，結果大型醫院跟政府單位卻趁這時候，來跟藥師搶慢性處方箋的調劑費，認為他們「不夠厚道」；更嗆說如果真的有心，何不在醫院門口也設一個口罩得來速，分攤藥局的工作量。