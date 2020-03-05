汐止大同路塞車有解 拆分隔島增左轉道

汐止主要幹道大同路，車流量很大，在南陽街口往台北方向，因為經常有左轉車就佔了一個車道，影響直行車通行，造成塞車情況更嚴重，所以，今(5)日市議員張錦豪及市議員廖先翔到現場會勘，將拆分隔島做為左轉專用道，解決當地的交通瓶項。

市議員張錦豪表示，大同路在前方大賣場一帶，有匯集了新台五路還有工建路的車子，一直往前到北山大橋前面，因為很多車子要左轉、迴轉，造成要往台北市方向的車流，會因為要閃左轉車回堵，或是為了要往中間車道，造成機車、汽車危險，那我們也溝通了相當長的時間，請市府交通局可以做左右路面的調整，把中央分隔島拿掉，多一個左轉的車道，這項工程預計在四月底完成。

因為，施工勢必造成交通影響，也請施工單位儘量利用夜間，不要影響上下班龐大車流，這次和先翔議員一起會勘，也很感謝市府交通局很快的把圖面配置做出來，讓之後往大同路往北山大橋的交通能夠更順暢。

市議員廖先翔指出，汐止大概從大同路要過南陽橋往北山大橋，是個非常大的瓶頸，最主要是因為內側車道是左轉專用道，沒有辦法直行，再加上外側車道有些車子要右轉，變成只剩下中間一個車道能夠直行，所以先翔之前就有請地政查一下資料，發現人行道外面有一些公有土地，還有沒被完整的利用到，那如果把這些土地加進來的話，也許可以從現有的三個車道變成四個車道，這樣就有兩個車道可以直行，但我們勘查之後發現只有60公分的寬度，沒有辦法多配一個車道。

市議員廖先翔跟張錦豪有同樣的想法，把中央分隔島往另一側一點，讓往台北方向能夠有四個車道，可以讓左轉車輛不會再影響到直行車，讓車流更加順暢。