雙溪推口罩套教學 公所鼓勵男性學縫紉

雙溪區公所於今(5)日在魚行市民活動中心舉辦製作口罩套的課程，民眾能學習製作以減少口罩使用量，同時也鼓勵男性及新住民報名學習縫紉，增加一技之長，讓平常屬於刻板印象的女工，家中男性也能協助服務，讓家庭和諧、性別分工合作。

今天魚行市民活動中心很熱鬧，由雙溪公所舉辦的口罩套教學課程，找來藍媽媽拼布教室，教大家口罩套的製作步驟，大家大部分是第一次做，為了怕做失敗，學員各個都嚴謹看待作品。

藍媽媽拼布教室老師吳秀枝表示，透過課程希望推廣口罩套的使用，不僅能節省口罩的消耗，還能練習自己的縫紉技巧，這次公所也特別鼓勵男性與新住民報名，增加自身一技之長。

雙溪區公所社會人文課長林月霞表示，這次公所活動出現許多男性、新住民的新面孔，雖然用縫紉機學員們要縫很久，但是因為大部分人家中都沒有裁縫機，學會了技能便能在家中靈活運用，接下來3/26早上在同個地點，公所也有開辦製作布蘋果針插的課程，歡迎雙溪鄉親能多加參與。