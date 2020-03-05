汐止防疫活動中心停課 243班次受影響

武漢肺炎疫情延燒，為防疫汐止區公所將從3/10日開始，停止41間活動中心，包括歌唱班、舞蹈班等所有的團體課程，預計先暫停一個月，將有243個班次受到影響，區長陳健民表示，規劃第一階段先做停課的方式，未來會隨疫情的演變再做調整。

汐止區長陳健民表示，這次的新冠肺炎，為了避免疫情擴大，在汐止這邊，我們從3/10開始到4/10，針對各開班，不管是歌唱班或是舞蹈班，相關的班次這段期間我們先做暫停，也請民眾能夠配合。

汐止里長聯誼會長陳有諒說，這次新冠狀病毒有在蔓延，那從3/10開始，汐止區公所有針對租借場地或是老師上課的團體的班課，先暫停一個月，那活動中心針對個人去運動休閒，使用健身器材部分，還是照常開放，以我們活動中心來講的話，每天從星期一到六，都有很多課程，甚至晚上也有人租借，那因為大家要共體時艱，這段期間如果有不方便的地方，也請大家能夠見諒。

陳有諒指出，像巡守崗亭這裡，也是老人共餐據點，因為已經停辦共餐，也顯的比較少人來這裡，不然每個禮拜三中午下午，這裡都是人潮很多，大概都有一百多位里民都會到這裡共餐，那今年從過年後到現在，都是還防疫期間，我們就不辦理，之前如果可以開放，厚德里老人共餐，我們會繼續來辦理。

汐止區共有41間活動中心，目前在門口處也都已經張貼公告，為防範嚴重特殊傳染性肺炎疫情擴散，汐止區各市民活動中心採取因應措施，全面暫停租借使用，而這次停班課，一個月共計有243個班次受到影響。

至於個人閱讀書報或是使用健身器材則不受影響，活動中心還是開放使用，不過，也提醒要配合自主健康管理。