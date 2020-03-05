為社區添防護 淡水里長自掏腰包設AED

淡水區新興里長辦公室是里民時常集會的地點，里長吳錦泉為讓場所，有更安全更完善的急救設備，除舉辦自主防災社區推動計畫外，更自掏腰包申請裝設，在捷運站公共場所才會看到的AED緊急心臟去顫器，就是希望讓里集會所更加安全。

新興里長吳錦泉表示，設置aed每個月要繳1500元，但如果能夠救一條人命，這根本不算什麼。而在新興里辦公室，這裡時常會舉辦各種活動，也有許多社區長者來到這裡集會聊天等等，而一旁就是社區大樓，因此才會準備AED設備，以防緊急事件時，就可派上用場。

里長吳錦泉指出，在先前的講習當中，也教導如何使用AED，在公眾場所就可以看的到的急救利器，居民更親自來學習操作，使用也非常簡單，也希望藉此為社區多一層防護。