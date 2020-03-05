樹林警分局長送愛心巧克力 為女警同仁慶祝婦女節

三八婦女節將至，新北市樹林警分局長為了向平時在各自工作崗位上認真付出的女性警政同仁們致意，特地送上愛心巧克力給所有分局的女性工作人員，並表示因為有他們的協助，能在特殊案件發生時，出於女性心理角度關懷案件當事人，創造和諧的性別平等工作環境。

樹林警分局表示，在警察工作的職場環境中，女性相比男性的人數相對較少，過去對於女警的看法總是帶有偏見，認為女性無法承擔吃重的警政工作，但事實是女性並不比男性差，而且能用與男性不同的角度面對案件，在性別平等基礎上，各性別之間有相輔相成的功效。

以家暴、性侵等婦幼案件來說，女警執勤的方式及工作內容與男警並無差別，但對於婦幼案件當事人，卻會令人感到更為細心、貼心，甚至是有安全感、信賴，起到讓當事人能現任警察、配合警員辦案的關鍵。

樹林警分局長張明和提到「感謝女性同仁長期對家庭、社會及工作的貢獻與付出，已經有家庭的女警卻還要在下班之後兼顧教養子女、照顧家庭，肩負壓力實難言喻。」，因此希望在婦女節送上致意，期許各性別同仁間持續營造良善的工作環境，落實性別平權的理念，讓女性同仁工作上也能感受到滿滿溫馨。