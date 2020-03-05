清道光年間至今200年　保安宮首次取消家姓戲演出

新冠肺炎（COVID-19）疫情未減，繼各大宮廟遶境延期取消，台北市大龍峒保安宮原定於3月28日（農曆3月5日）登場的「保生文化祭」，將首次取消從清朝道光年間至今已具有百年傳統的家姓戲演出，保安宮董事長廖武治說，

家姓戲已有200多年歷史，這是第一次停辦，擲筊時，保生大帝也很猶豫，接連擲無筊，問了好幾天才決定。

廖武治指出，家姓戲每一場都有上千人，為了健康、安全著想，不得已取消。此外，保生文化祭第一天的開鑼式、藝陣表演、施放火獅、宗教信仰講座等大型活動都取消，保留保生大帝聖誕宴王祭、三獻禮祭典等。

每年農曆3月15日保生大帝神誕日，大龍峒保安宮都會舉行聖誕祭典，並於農曆3月起，舉行長達近2個月的「保生文化祭」，包含一連串以宗教、民俗、文化為主題的系列活動。過去SARS時，時間錯開，但這次受到新冠肺炎疫情，合計減少十多場的活動。