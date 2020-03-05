保生大帝同意防疫 保安宮放火獅與家姓戲取消

因應武漢肺炎疫情升溫，大龍峒保安宮董事長廖武治表示，原訂3月28日開跑的「保生文化祭」，經得保生大帝同意，將取消重頭戲放火獅以及23場家姓戲。

保生大帝生日為農曆3月15日，保安宮從民國83年開始轉型為文化祭，呈現與以往不同的廟會文化，恢復「放火獅」古禮最值得一提，也是每年文化祭的重頭戲。

廖武治表示，2020保生文化祭原訂3月28日開跑，包含宗教學術研討會在內，一系列活動將舉行至11月1日，其中，多數活動因應武漢肺炎疫情而取消，如放火獅、23場的家姓戲、古蹟藝術導覽及音樂會等。

廖武治說，家姓戲舉辦時間為3月28日至4月20日，考量到場場參與人數超過千人，因而取消。

他也表示，一切都有向保生大帝擲筊，得到同意後才取消。

目前僅有4月5日保生大帝聖誕宴王祭、4月7日保生大帝聖誕三獻禮祭典、4月12日註生娘娘聖誕法會、4月15日天上聖母聖誕法會、5月18日神農大帝聖誕三獻禮祭典照常舉行。