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雙和醫院備專責病房 懷疑案分隔離、觀察及緩衝3類收治

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
衛福部雙和醫院今向媒體展示因應新冠肺炎的負壓隔離病房。記者魏翊庭／攝影
衛福部雙和醫院今向媒體展示因應新冠肺炎的負壓隔離病房。記者魏翊庭／攝影

衛福部雙和醫院今向媒體展示因應新冠肺炎的備用專責病房，將原本的胸腔內科病房清空，共有24間病房。病人若有懷疑和新冠肺炎相關，將依照風險高低，區隔成隔離、觀察及緩衝3類收治。此外，雙和醫院即日起，採「二段式防疫」，統一由大門進出填寫資料，到病房再查驗一次。

雙和醫院副院長、防疫中心執行官程毅君表示，若患者通報時是懷疑案例，會放在隔離負壓病房，等待篩檢結果。若經過兩次檢驗都是陰性，由於也有案例三篩才驗出確診，因此若病患隔離期還未過，會轉到觀察病房。若有病人不符合通報病例，但臨床上懷疑，會放到緩衝區，還是集中管理。

雙和胸腔內科病房護理長陳淑貞表示，胸腔內科病房原本的一般病患，在農曆年前後，就是病人狀況陸續移到外面分區。共有24間病房、21位專責護理師，其中負壓隔離病房有7間，進出負壓隔離病房前，都要先著裝，該病房每小時獨立抽風，和一般病房隔開。若是重症新冠肺炎患者，會收治到有負壓的加護病房。

程毅君表示，院內採分艙分流，減少交叉感染機會，保持醫療實力。他表示，原本醫院護病比約是1比7，現在因為無論一、二或三人病房都只能收治一名患者，因此病護比變成1:2至1:3，只是醫護在非常時期，心理壓力仍重。

基於分艙分流，醫護人力安排上，一般護理人員本來就不會跨病房照顧病患，至於原本較可能跨區收治病人的主治醫生，就固定分區收治，在排班上沒有問題。

雙和醫院表示，即日起來院民眾將嚴格實施二階段分流管制，統一由大門口進出，管制人員在查驗健保卡或身分證件，確認旅遊及接觸史後，取得「防疫通行證」。病房每個樓層分區管理，各區病房採單一出入口，並且關閉病房大門，須再先通過護理人員篩檢，符合資格才能取得「陪病證」。

此外，雙和也開設「員工關懷門診」，若醫護對非常時期有額外壓力，希望可提供紓解。實際走訪雙和醫院，可發現原本停車位一位難求的雙和醫院，非常好停車，領藥人數也大減，程毅君說門診約少一成，陳淑貞表示，由於2或3人病房都只能收治1名患者，住院人數也減少。

雙和醫院表示，即日起來院民眾將嚴格實施二階段分流管制，統一由大門口（圖）進出，管制人員在查驗健保卡或身分證件，確認旅遊及接觸史後，取得「防疫通行證」。病房還有一道手續，符合資格才能取得「陪病證」。記者魏翊庭／攝影
雙和醫院表示，即日起來院民眾將嚴格實施二階段分流管制，統一由大門口（圖）進出，管制人員在查驗健保卡或身分證件，確認旅遊及接觸史後，取得「防疫通行證」。病房還有一道手續，符合資格才能取得「陪病證」。記者魏翊庭／攝影
衛福部雙和醫院今向媒體展示因應新冠肺炎的負壓隔離病房。記者魏翊庭／攝影
衛福部雙和醫院今向媒體展示因應新冠肺炎的負壓隔離病房。記者魏翊庭／攝影
實際走訪雙和醫院，可發現原本停車位一位難求的雙和醫院，非常好停車，領藥人數也大減。記者魏翊庭／攝影
實際走訪雙和醫院，可發現原本停車位一位難求的雙和醫院，非常好停車，領藥人數也大減。記者魏翊庭／攝影
雙和醫院表示，即日起來院民眾將嚴格實施二階段分流管制，統一由大門口（圖）進出，管制人員在查驗健保卡或身分證件，確認旅遊及接觸史後，取得「防疫通行證」。病房還有一道手續，符合資格才能取得「陪病證」。記者魏翊庭／攝影
雙和醫院表示，即日起來院民眾將嚴格實施二階段分流管制，統一由大門口（圖）進出，管制人員在查驗健保卡或身分證件，確認旅遊及接觸史後，取得「防疫通行證」。病房還有一道手續，符合資格才能取得「陪病證」。記者魏翊庭／攝影
雙和醫院表示，即日起來院民眾將嚴格實施二階段分流管制，統一由大門口進出，管制人員在查驗健保卡或身分證件，確認旅遊及接觸史後，取得「防疫通行證」。病房（圖）還有一道手續，符合資格才能取得「陪病證」。記者魏翊庭／攝影
雙和醫院表示，即日起來院民眾將嚴格實施二階段分流管制，統一由大門口進出，管制人員在查驗健保卡或身分證件，確認旅遊及接觸史後，取得「防疫通行證」。病房（圖）還有一道手續，符合資格才能取得「陪病證」。記者魏翊庭／攝影

新冠肺炎 患者 健保卡

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