北市聯合醫院明起領慢性病處藥可不用入院

因應新冠肺炎疫情延燒，台北市立聯合醫院明天起，每周一到周五配合門診時間，早上8點到下午4點半，門口處將設慢性病處方箋領藥窗口，現場可直接刷健保卡，由藥師調劑後，供習慣回醫院領藥的慢性病患者不須入院就能領藥，預計每天可有1000人受惠。

台北市立萬芳醫院2月13日就推出「藥必達」慢性病處方箋領藥窗口，讓慢箋患者不用入院就能領藥，降低感染風險；如今北市聯醫也跟進。

聯合醫院副總院長翁林仲表示，不少慢性病患者習慣回醫院領藥，近年來醫院推廣就近於社區領第2、3次連續處方藥，避免患者舟車勞頓，近來社區藥局領藥占比已達76%，到院領藥每天只剩約1500人次，今年因新冠肺炎疫情加強宣導，社區領藥比例已提高到82%，慢性病患者每日到院領藥人次也將低到1000左右。

翁林仲說，門口處設院外領藥站，是因應部分患者仍堅持回院領藥的分倉分流措施，減少患者入院等候可能增加的感染風險；但最安全、方便的仍是患者回到各自住家附近藥局，領取慢性處方藥。

聯醫也表示，若有不入院領慢性處方藥相關疑慮，可電洽各大院區藥劑科。