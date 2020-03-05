疫情影響掃墓 北市取消清明法會及追思音樂會

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，因清明節將至，台北市政府民政局長藍世聰今指出，為避免群聚感染及疫情擴散，台北市今年將取消清明法會及追思音樂會，建議市民可選擇在家使用殯葬管理處官網提供的「生命追思紀念網，線上祭拜祖先。

另外，民政局指出，民眾進入各靈骨樓(塔)，需配戴口罩以維自身健康及公眾衛生安全，即日起量測額溫措施，經測得額溫攝氏37.5度以上時，民眾應就醫，即日起未配戴口罩的民眾，不得進入靈骨樓(塔)。

由於每年清明節至富德靈骨樓、陽明山臻愛樓及陽明山靈骨塔祭祖的民眾非常多，因今年因新冠肺炎疫情嚴峻，台北市政府建議市民朋友能分散前往靈骨樓(塔)祭拜，提前或延後且盡量在平日上山祭祖，避免群聚感染。

另因避免疫情擴散，殯葬管理處也呼籲民眾進入富德靈骨樓、陽明山靈骨塔及陽明山臻愛樓，派代表進入，或分流進入，不建議全體一次進入。

民政局指出，除了須配戴口罩，接受量測體溫，且靈骨塔(樓)室內及室外一律禁止燒香及燃燭，以避免因使用酒精消毒又燒香燃燭而發生火災。