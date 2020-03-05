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6萬片口罩免費送 8日台南市水萍塭公園發放

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市在地企業圓山國際開發公司總裁楊志強為幫助市民抗疫，將在3月8日於水萍塭公園發放6萬片口罩。記者鄭維真／攝影
台南市在地企業圓山國際開發公司總裁楊志強為幫助市民抗疫，將在3月8日於水萍塭公園發放6萬片口罩。記者鄭維真／攝影

不管大人或小孩 每人可領4片

新冠肺炎疫情爆發後，口罩、酒精及消毒水等相關的防疫物資吃緊，台南市在地企業圓山國際開發公司總裁楊志強為幫助市民抗疫，除了大量購進次氯酸水透過台南市議會副議長林炳利及多名議員、里長發放給民眾之外，近日藉由在澳洲經商的兒子楊哲明在當地購進6萬片口罩運送回台南，將在3月8日於水萍塭公園發放給有需要的市民，不管大人或小孩，每人可現領4片口罩，送完為止。

台南市議會副議長林炳利、無黨聯盟總召林阳乙及國民黨議員洪玉鳳今天開記者會，感謝楊志強父子能在防疫艱困之際，以實際行動回饋社會，並希望能藉此拋磚引玉，帶動其他企業也投入協助防疫，讓大家平安度過此難關。

林炳利表示，楊志強為成功的企業家，心地柔軟，從新冠肺炎疫情蔓延後，他立即大量購進次氯酸水，並透過多名議員及里長，在全市各地免費發送次氯酸水讓民眾消毒自家環境，消除大家買不到防疫物資的恐慌，至今已發放200多噸，如今又要發放6萬片口罩給市民，飲水思源的精神值得推崇。

楊志強說，疫情幾乎已在全世界散開，他只是盡企業家回饋社會的本分，看到台南市民有需要，他就四處找相關物資免費提供給市民，希望疫情能舒緩，市民能安心。他表示，3月8日適逢三八婦女節，當天上午從9時開始，在台南市水萍塭公園發放6萬片口罩給市民，有大人、小孩的口罩，大人、小孩都可排隊，每人可領取4片口罩，送完為止。

林阳乙指出，楊志強是議會無黨聯盟顧問團長，這2年透過黨團也非常關切市民的需求，如今民眾買不到口罩，楊志強的善舉不僅是及時雨，對疫情的防疫實際作用也很大。

洪玉鳳表示，之前她在中西區國中小發放的次氯酸水都是楊志強所提供，而今楊總裁再度發放口罩，實質讓市民得到幫助，這種及時善行值得效法。

口罩 疫情 新冠肺炎

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