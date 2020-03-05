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大度路海砂屋遲遲不拆 北市府出手強拆成首例

中央社 / 台北5日電

北市都發局表示，大度路3段附近24戶公寓，經公告為須拆除重建海砂屋，但因住戶多年來整合不易未都更，今天強拆。局長黃景茂說，這是首件由市府強制拆除的海砂屋。

北市府都市發展局召開「大度路危險海砂屋強制拆除」記者會，黃景茂會中指出，大度路3段193號至203號建築物，為地上4層地下1層公寓，共24戶，建物在民國70年領取使用執照，104年3月經台北市建築師公會、台灣省土木技師公會鑑定為須拆除重建海砂屋。

他表示，都發局公告列管建物後，通知屋主限期停用且自拆；在列管期間曾發生多次天花板崩塌，影響住戶安全，但因住戶多年來整合不易，遲未拆除。

都發局去年9月會同建築師、土木及結構技師公會進行現勘評估及鑑定，判定建物已達建築法第81條要件，通知屋主於今年1月底前自拆，但未有下文，因此在今天派員強拆。

黃景茂指出，這是首件由市府強拆的海砂屋案。為輔導海砂屋主能盡快整合更新，已把全市19處須拆除重建的海砂屋，劃定為更新區域，土地及合法建築物所有權人，僅須整合至1/2以上的都更同意門檻，就可申請都更或權利變換計畫，市府也會協助縮短海砂屋都更改建公文流程。

他說，為協助海砂屋住戶安置，提供中繼住宅、社會住宅優先安置、租金補貼等方案，盼維持住戶在安置期間的生活品質。

出席記者會的台北市建管處長張明森表示，已訂定「台北市高氯離子混凝土建築物優先強制拆除原則」作為強制拆除準據，被判定為海砂屋建物，可依「都市危險及老舊建築物加速重建條例」申請重建。由市府強拆的海砂屋，原建物所有權人需負擔拆除費。

海砂屋 建築 北市

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