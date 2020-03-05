新建物登記免辦建物測量 讓民眾省時又省錢

新建物完工落成，過往都要先申請建物第一次測量，板橋地政事務所表示，內政部在102年已修訂相關規定，民眾申請建物第一次登記時，不用申請建物測量，也特別製作了有趣的四格圖卡，讓民眾了解這項便民措施。

板橋地政事務所主任林泳玲表示，以往新建物蓋好完工領到使用執照後，民眾如果要申請建物的所有權第一次登記，必須先向地政事務所申請建物第一次測量，繳納測量相關規費，由地政事務所測量或轉繪後核發建物測量成果圖，再依據測量成果圖申請建物所有權的第一次登記。

林泳玲表示，內政部在102年8月已修訂土地登記規則及地籍測量實施規則相關規定，新增可由申請人檢附經建築師或測量技師等專業技術人員，依使用執照竣工平面圖繪製簽證的「建物標示圖」，直接向地政事務所申辦建物所有權登記，免再申請建物第一次測量。為了有效推廣這項省時又省錢的便民措施，板橋地政所也特別製作活潑有趣且簡潔易懂的四格圖卡，讓民眾可以一看就懂。

林泳玲表示，建物第一次登記新增的簡化申辦流程申請方式，適用從102年10月1日以後領有使用執照的建物，選擇以建築師或測量技師繪製簽證的「建物標示圖」申請建物所有權第一次登記，不僅省去地政事務所排件測量的時間，而且還免繳納測量費用，歡迎多加利用。