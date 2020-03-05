文山分局合併案 台北市議長等13議員連署反對
民主進步黨籍台北市議員簡舒培今天表示，除台北市文山區32名里長反對台北市政府警察局文山第1、2分局合併案，包含台北市議會議長陳錦祥等12名議員也連署反對。
簡舒培說，台北市長柯文哲民國104年1月要求以專案方式合併，當時遭里長及議員反對，柯文哲仍執意推動。北市府警察局去年6月送合併案公文到內政部警政署後被退件，警政署要求須與地方民意溝通，並補充資料。
柯文哲昨天接受媒體聯訪，被問及簡舒培質疑合併案時說，「做的怎麼不是造假？」
簡舒培拿出32名里長反對合併連署書說，她可拿相關資料佐證，柯文哲可以嗎？如果可證明她造假資料，她退出政壇，但柯文哲如果拿不出證據，是否辭職。
她說，當地議員都連署反對，包含陳錦祥，這還算是單一議員意見嗎？至今沒看到北市府提合併案專業論述，也未說明提升見警率後續等評估內容，不清楚柯文哲忽視地方聲音、堅持合併理由。
簡舒培要求北市府尊重民意，撤回合併案，也建議警政署重視居民反對，不要核備。
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