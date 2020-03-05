新北換購電動機車補助明天起跑 換新最高補助1萬8千元

新北市109年補助電動二輪車方案出爐，環保局今天公告補助內容，電動機車搭配環保署與經濟部工業局方案，新購補助款最高1萬1千元；汰舊換新最高補助1萬8千元，中低收入戶無論新購或換購再額外加碼1萬元。環保局表示，淘汰目標放寬到1至4期機車，購車日可回溯到今年元旦起。

新北全市機車超過200萬輛，環保局統計今年1月電動機車已達4萬8千多輛，所以今年補助車種放寬到1至4期機車，不再僅限二行程機車，希望可以加速改善空氣品質。凡是汰換2007年6月30日以前出廠機車，新車購車日期為今年，且購車時車主已設籍新北市滿1年都可申請。

環保局表示，新購電動重型機車新北市一般民眾補助4千元，經濟部補助7千元，總計1萬1千元；如果汰舊換新電動重型機車，一般民眾補助6千元，環保署補助5千元、經濟部補助7千元，總共1萬8千元。中低收入戶市府再各加碼補助1萬元。

電動輔助自行車一般民眾新購補助500元，中低收入戶補助3千元；如果汰舊換新則為4200元和9千元。