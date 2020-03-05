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台南社區環境教育全國第一 誰與爭鋒

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市推動社區環境教育創佳績，今年有7個社區獲得補助。記者鄭惠仁／攝影
台南市推動社區環境教育創佳績，今年有7個社區獲得補助。記者鄭惠仁／攝影

台南市推動社區環境教育再創佳績，去年執行社區環境調查及改造計畫，獲環保署評定全國執行成效最優，今年再度獲環保署補助7處單一型社區，名額全國最多。

台南市長黃偉哲表示，社區環境調查及改造計畫是協助社區藉由環境調查，找出解決環境問題的方法，同時進行社區環境教育扎根。台南市在這方面的努力一直很有成效，從縣市合併以來，已經輔導了61個社區獲得補助，對社區及地方居民的生活及環境素養有相當大的幫助。

環保局長謝世傑指出，社區環境調查及改造計畫單一型補助名額，是環保署依前年度地方環保局執行績效優劣，來決定補助名額，台南市去年度績效滿分，全國第一，因此今年補助7個社區，包括永康區西灣社區發展協會、中西區銀同社區發展協會、北區華德社區發展協會、玉井區竹圍社區發展協會、楠西區密枝社區發展協會、後壁區頂長社區發展協會。

環保局表示，此項計畫是透過髒亂點清除並綠美化、閒置空間改造、環境教育理念推廣等措施，將環境生態融入社區與生活，讓在地特色充分展現；若執行績優，可進階申請環保小學堂推廣計畫，不僅能獲更多補助經費，對社區申請環境教育設施所及參加國家環境教育獎發展也有很大的加分。

環保署 縣市合併 綠美化

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