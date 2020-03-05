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台南市府攜手KLOOK 拓展觀光旅遊市場

中央社 / 台南5日電

台南市政府與全球知名旅遊平台KLOOK（客路）今天簽署合作備忘錄，將在今年6月底前上架100種台南旅遊商品，拓展台南的觀光旅遊市場。

台南市長黃偉哲、KLOOK台灣市場行銷總監林耀民今天在台南市永華市政中心簽署合作備忘錄，正式啟動台南市政府與KLOOK雙邊合作，讓台南市趕上世界數位旅遊的腳步。

黃偉哲表示，台南市政府和KLOOK簽署合作備忘錄，讓台南旅宿業者更優化、更數位化，國內外旅客能透過KLOOK平台接觸台南景點，也讓台南的觀光旅遊商品展現在國際消費者眼前。

面對武漢肺炎疫情升溫，黃偉哲說，有人認為目前旅宿觀光業者是度小月，但休息是為了走更長遠的路，這段期間正好讓業者做優化旅程、人員訓練、數位化等工作，等待疫情過去，迎接更多旅客。

KLOOK執行長暨共同創辦人林照圍也透過視訊致意，他說，台灣一直是KLOOK的重要市場，去年啟動擴大投資台灣計畫，預定3年內投入新台幣20億元，徵才、強化夥伴關係及優化台灣旅遊市場，第一個合作城市就是選定台南。

林耀民指出，KLOOK提供免費數位工具，協助在地旅遊業者數位轉型、產品上架、行銷推廣，目標是6月底前上架100種台南旅遊商品；行銷客群從國民旅遊開始，再逐步推廣至亞洲等海外市場。

台南市政府觀光旅遊局人員表示，近年自由行盛行，遊客追求個人化、深度體驗及線上購買，線上旅遊平台已成為遊客預訂行程的強勢通路。

觀旅局人員說，KLOOK是全球知名旅遊平台，具備超過400個旅遊目的地、10萬種旅遊商品，提供14種多國語言服務，每月有3000萬訪問量、逾500萬則用戶評論，全球更設有29處辦公室，未來將成為台南在海內外的強力夥伴。

黃偉哲 疫情

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