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影／防疫決戰新利器 童醫院投入「移動式檢查屏風」

聯合報 / 記者游振昇/台中即時報導
童綜合醫院今天展示移動式檢查屏風，在新冠肺炎防疫期間，可保護醫護人員。圖／童醫院提供
童綜合醫院今天展示移動式檢查屏風，在新冠肺炎防疫期間，可保護醫護人員。圖／童醫院提供

新冠肺炎延燒，童綜合醫院急診室上月中旬製作出「篩檢防護罩」後，希望能有更機動與大能量的篩檢方式採檢，和明昌國際工業股份有限公司合作，由童綜合醫院醫護團隊提供臨床運用上遭遇到的困境並提出想法，經明昌國際運用技術，在短時間內從構思、設計到打造出「移動式檢查屏風」，今天發表，已可正式加入防疫戰線，成為幫醫護阻擋病毒的最有效利器。

童綜合醫院急診部主任魏智偉表示，「移動式檢查屏風」的移動式原發想者是北市聯急診部主任曾毓淇醫師，童醫院醫護人員提供「篩檢防護罩」臨床運用上的經驗，在可移動的優勢下，除了壓克力板隔板採檢外，在雙手進出的採檢洞直接加裝作業手套，採檢後直接回放採檢罐的安全措施，還有屏風可以摺疊收放的便利性。

考量戶外採檢可能遇到的照明問題，在屏風上也加裝了照明燈具，讓整個採檢過程安全又有效率，來因應未來可能遭遇到的擴大篩檢情況，並避免醫護與病毒直接接觸的風險。

明昌國際工業公司董事長張庭維指出，當時接到醫師的需求，公司成立緊急專案，整合所有內、外的資源，隨即於一周內完成屏風原型，並在與曾醫師、魏主任多次的討論修正之下，與時間賽跑快速地完成了移動式採檢屏風，一周後陸續出貨到醫院。明昌的醫療品牌BAILIDA「百利達」長年在海外經營護理推車和硬式隔離屏風，希望未來能和國內的醫院更深入的合作，開發更多醫護人員需要的產品，讓國內外站在第一線的醫護人員都受到最好的照顧。

童醫院副院長吳肇鑫表示，從2015八仙塵爆後，全台200多家急救責任醫院的急診室主管，包括副院長、院長，成立了line的「台灣急診主管群組」，猶如是「全台急診室國家隊」；這次因應新冠肺炎，為了不造成台灣醫療的崩潰風險，各醫院的急診室都早已經扛起武漢肺炎的嚴謹篩檢和收治住院重擔，急診醫師們團結一致、腦力激盪，在群組中分享並提供實務經驗，共同強化台灣防疫能力，並守護醫療體系的完整運作。

新冠肺炎 醫師 醫護人員

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