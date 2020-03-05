侯友宜：老人共餐原則上停辦 做好防疫、有需求可續辦

新型冠狀病毒肺炎疫情影響，新北市許多老人共餐聚點擔心疫情擴大群聚感染，面臨停擺。市長侯友宜今天到泰山區大科社區發展協會了解防疫情況，他宣布老人共餐原則上停辦，但有特殊需求如照顧失智失能老人，只要做好防疫，依然可以續辧。

新北市有367個社區照顧關懷據點、683銀髮俱樂部及1029處老人共餐點，有數萬老人參加，依市府防疫規畫已決定停辦共餐，再推廣動健康增強免疫力，聚集時拉開距離，在戶外或通風良好處進行，避免感染風險。

近千處老人共餐據點，過去都是老人家用餐、交友和聯誼的好地方，但外縣市因疫情已關閉部分據點到月底，視疫情是否趨緩再決定開放，新北也決定跟進。但大科社區希望能夠續辦，市長侯友宜、社會局長張錦麗和泰山區長謝文祥今天前往了解。

支持暫時停辦的一方認為，如今疫情嚴重，老人家屬於低免疫力族群，應該避免繼續共餐，減少病毒傳播和群聚感染的機會；支持的一方卻認為，只要做好防疫，一切都該正常，否則窩在家裡反而不好，不然軍隊、學校是不是要再度停課？不過市府考量疫情，決定停辦。

侯友宜問候現場長者，笑著說以前見面問候都是「呷飽未？」現在都是「量了沒？」現場長者連忙說「量了，量了，自己量，志工也量，還會洗手消毒。」

侯友宜表示，因應新冠肺炎疫情發展，新北松年大學、樂齡學習中心都延後開課，各據點、銀髮俱樂部共餐原則停辦，但大科社區是當地長者精神依託，幾乎每天都想去區走走。

蔡黃阿員表示，長者因子女外出工作，在家悶得慌，希望據點能持續運作，她依市府要求防疫，一到據點先由志工量體溫記錄，戴口罩，並噴酒精消毒手部。人與人之間保持1公尺距離，再由動健康老師帶領複習，增強免疫力。