台中即時口罩地圖再升級 可連結導航查詢

今天起口罩購買政策提高為每7日成人可購買3片、兒童5片，台中市政府表示，為了讓民眾事先查詢縮減購買時間，「台中即時口罩地圖」再優化升級，可連結google導航。

台中市研考會主委吳皇昇表示，口罩實名制實施後，市府已於2月7日介接健保署「健保特約機構口罩剩餘數量明細清單」資料，建立即時口罩地圖查詢服務，提供全市口罩特約藥局分布與聯絡資訊，並以視覺化地圖呈現各特約藥局成人及兒童口罩存量，使民眾操作上更直覺、便利。

由於各藥局販售口罩時間不明確或不一致，往往造成民眾到了藥局時，才發現還沒到貨或是還沒開始販售而白跑一趟。

吳皇昇指出，資訊中心為此進行「台中即時口罩地圖」優化，除了手機版把原本隱藏在選單操作的「輸入地址查詢附近特約藥局」、「成人口罩與兒童口罩」、「口罩剩餘量顏色級距說明」等選項放在系統首頁，讓查詢方式變得更直接，同時也增加可用藥局或衛生所名稱進行關鍵字查詢，並提供口罩販售點時間備註，還可以連結google導航。

為了讓資料隨時更新，吳皇昇說，資料更新時間也由原本的5分鐘縮短為30秒更新一次，降低系統更新時間與現況落差，歡迎市民多加利用。