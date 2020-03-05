大度路海砂屋超過自拆大限 台北市政府今進場強拆

位於台北市大度路三段的一棟海砂屋，雖被北市府列管多年，但仍遲遲未拆除，北市府透過三大公會強制鑑定，認定有傾頹或朽壞之餘，恐危及公共安全，決定動用「建築法」第81條，執行強制拆除。

台北市政府今年祭出鐵腕，開始陸續強拆海砂屋，這次位於大度路三段的海砂屋，為地上4層、地下1層建物，共計24戶，在民國70年取得使用執照，但在民國104年列管為海砂屋，曾多次發生無預警天花板崩塌事件，居住安全堪憂。

今天出席拆除記者會的台北市都發局長黃景茂表示，考量海砂屋的結構狀態，會隨時間每況愈下，北市府針對「須拆除重建」、超過3年尚未自行拆除的海砂屋，進行強制鑑定，當符合「建築法」第81條的要件，就強制拆除，以維公共安全 。

黃景茂表示，為鼓勵海砂屋改建，北市府近年陸續修法，放寬海砂屋重建涉及停車空間、建物高度檢討標準，且免除重建基地不受畸零地限制，並允許在民國111年12月24日以前，申請建造執照或都更事業計畫，可享30％容積獎勵。

據悉，北市府今天拆除的海砂屋，住戶多年整合不易，改建之路仍相當遙遠，由於一般海砂屋、都更案的推動期程，大多動輒10年以上，進入最後拆屋時刻，常上演同意戶感動落淚，但今天拆除現場，除了沒有不同意戶出面抗爭，就連同意戶也沒到場，相當罕見。

台北市建管處表示，經市府強制拆除的海砂屋，仍保留建物謄本、測量成果圖、使用執照圖說等文件，後續屋主辦理都市更新時，不會損及原有權益。