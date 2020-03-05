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文山分局合併是單一議員意見？簡舒培：議長也帶頭連署
台北市警文一、文二分局合併，引發市長、議員互爭；針對台北市長柯文哲稱反對文一文二合併，只是單一議員的意見，被點名的台北市議員簡舒培上午指出，這個講法明顯是陷文山區議員於不義，此案不只是她在關心、反對意見，文山區13位議員都連署反對合併案，2月17日由議長陳錦祥議長帶領文山區13位議員，簽署反對合併連署書。
簡舒培提出2015年5月13日厲耿桂芳議員召開記者會有42位里長加上30位議員反對合併文一文二分局提案，以及2020年2月17日由陳錦祥議長帶領文山區13位議員簽署的反對合併連署書，反問柯文哲，13個議員連署怎麼是單一議員的意見？還是柯偏見過深，已經無法分辨是非？
簡舒培指出，不知道柯市長堅持文一文二合併的理由，甚至忽視地方的聲音、缺乏專業的考量，還是硬要蠻幹合併，如果合併了沒事、治安變好當然很好，那如果合併了，成本增加、治安變差，誰負責？
簡舒培說，柯文哲市長最多做8年，但文山區的居民卻要承受市長做這決定的後果，不要忘了柯市長在2015年6月5日曾說過只要地方有疑慮，就不會逕行實施，已經有太多書面資料反對分局合併，柯文哲還要繼續裝聾作瞎，繼續發表荒腔走板的言論嗎？
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