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被指里長連署造假 簡舒培拿資料打臉柯文哲

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導

北市柯文哲上任後，力推市警局文山一、二分局合併案，不過不過卻遭到地方抗拒，合併案也遭警政署退貨，市議員簡舒培夠質疑北市府對於分局合併案相關資料造假，地方其實有九成里長都反對；遭柯文哲反嗆，我們不會以單一議員的意見來處理，而且不要隨便說人家造假，你做的怎麼不是造假呢，奇怪。

不過簡舒培今在臉書上出示，今年2月初，文山區32位里長反對合併的連署書，質疑柯文哲可以拿得出市政府今年2月5日送核備警政署公文中，有九成文山區里長支持合併的資料嗎？

簡舒培痛批，指控別人要有證據，如果柯文哲證明她造假資料，那她就退出政壇，那你柯文哲拿不出證明要不要辭掉市長？

此外，簡舒培也提到，文山區13位議員都反對文一、文二合併，全案不僅只有他一個人關心，包括2015年時，前市議員厲耿桂芳召開記者會，當時有42位里長、30位市議員反對；今年2月17日，議長陳錦祥也帶領文山區13位議員簽署反對合併連署書。

簡舒培強調，柯市長說文一文二合併是件專業的事情，但到現在都沒有看到柯市府針對合併案做專業的論述，里長擔心合併後偏遠派出所到分局執勤可能會增加成本而提出疑問，但柯市長卻回覆記者覺得這個問題很LOW。

簡舒培說，派出所、分局在業務處理上有其不同，凡是開會、訓練、業務申辦都是必須到分局才能去做的，2018年各派出所到分局的執勤次數平均是將近2200趟的，以上班日來算一天平均要跑9趟，換到文二分局（景美）執勤原本來回10分鐘的路程拉長到40分鐘，多了30分鐘，然後一天又要跑9趟，9*40=360，360/60=6，一天有約六個小時都在騎車到來回分局的路上，不是很浪費成本嗎？

簡舒培表示，警察局不斷說合併可以提升見警率、縮短警力到場時間，但是從頭到尾都沒有說提升見警率會提升多少？會縮短多少時間？完全沒有細部資料說明，要怎麼做、如何做、以及效益的評估。唯一可以看到的數字僅在警察局評估分局合併時可以節省廳舍維護費、主管加給人事費大約500萬，但是這份評估當中卻忽略了警勤繁重加給的增加，可以看到合併後的費用增加了511萬，遠比當初警察局說能夠減少500萬的支出還多出了11萬的成本，完全不會省到錢。

簡舒培表示，不知道柯市長堅持文一文二合併的理由，甚至忽視地方的聲音、缺乏專業的考量，還是硬要蠻幹合併，如果合併了沒事、治安變好當然很好，那如果合併了，成本增加、治安變差，誰負責？

簡舒培強調，柯文哲市長最多做8年，但文山區的居民卻要承受你做這決定的後果，不要忘了柯市長在2015年6月5日曾說過只要地方有疑慮，就不會逕行實施，已經有太多書面資料反對分局合併，柯文哲還要繼續裝聾作瞎，繼續發表荒腔走板的言論嗎？

柯文哲 警察 北市

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