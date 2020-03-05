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買口罩還可搭配導航！「台中即時口罩地圖」再升級

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
中央疫情指揮中心公布今天起口罩購買政策提高為每7日成人可購買3片、兒童5片。台中市研考會資訊中心再度優化「台中即時口罩地圖」，可即時查閱各藥局口罩剩餘數量。圖／台中市研考會提供
中央疫情指揮中心公布今天起口罩購買政策提高為每7日成人可購買3片、兒童5片。台中市研考會資訊中心再度優化「台中即時口罩地圖」，可即時查閱各藥局口罩剩餘數量。圖／台中市研考會提供

因應新冠肺炎疫情，中央疫情指揮中心公布今天起口罩購買政策提高為每7日成人可購買3片、兒童5片。台中市衛生所提供「得來速」窗口便利購買外，研考會資訊中心再度優化「台中即時口罩地圖」，不僅操作介面更直覺，還可連結google導航，全面升級介面服務，讓購買口罩不再煩惱！

研考會主委吳皇昇表示，口罩實名制實施後，市府2月7日介接健保署「健保特約機構口罩剩餘數量明細清單」資料，建立即時口罩地圖查詢服務，提供全市的口罩特約藥局分布與聯絡資訊，並以視覺化地圖呈現各特約藥局成人及兒童口罩存量，使民眾操作上更直覺、便利。

吳皇昇補充，由於各藥局販售口罩時間不明確或不一致，往往造成民眾到了藥局時，才發現還沒到貨或是還沒開始販售而白跑一趟。資訊中心為此進行「台中即時口罩地圖」優化，除了手機版把原本隱藏在選單操作的「輸入地址查詢附近特約藥局」、「成人口罩與兒童口罩」、「口罩剩餘量顏色級距說明」等選項放在系統首頁，讓查詢方式變得更直接，同時也增加可用藥局或衛生所名稱進行關鍵字查詢，並提供口罩販售點時間備註，還可以連結google導航。

要提醒市民的是，資料更新時間由原本的5分鐘縮短為30秒更新一次，降低系統更新時間與現況落差，「台中即時口罩地圖」網址： https://gismap.taichung.gov.tw/address/mask.html# 。

口罩 衛生所 疫情

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