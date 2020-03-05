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世上沒有廉價的國防 國軍缺人…改回徵兵制就好？

新北女力持續發威！瑞莎體操隊、陳彩娟成績亮眼

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
▲圖說 瑞莎(右二)帶領台灣體操隊赴美國參加比賽。圖／瑞莎Larisa粉絲團提供
▲圖說 瑞莎(右二)帶領台灣體操隊赴美國參加比賽。圖／瑞莎Larisa粉絲團提供

新北市政府新聞局去年首度推出「新北女力」系列影片，廣邀不同領域的30位優秀新北女性，透過她們的個人經歷和生活體驗，讓大家看見女性熾盛的多元動能，而這30位女力仍持續發揮動能，在自身的崗位上貢獻社會，值國際婦女節前夕，更凸顯她們不凡的成就與價值。

出生於烏克蘭、在新北找到歸屬感的瑞莎，為了實現自己從未放棄的奧運夢，不但義務投身於台灣體操運動教育；今年1月份，她更全額贊助體操選手們前往美國洛杉磯參加「LA lights 2020錦標賽」，在美、加等多國頂尖選手及東奧參賽選手環伺下，該團隊不斷突圍，為臺灣首次在該競賽取得三面個人賽銅牌及一面團體賽金牌的佳績。

另外，全國女子七項全能冠軍陳彩娟，過去受限於經濟狀況，只能以一雙破舊球鞋硬撐需要六種專用鞋的七項全能比賽，因努力不懈，屢創佳績，除母校新北明德高中持續協助外，去年開始獲得專業運動品牌臺灣亞瑟士及薛長興企業集團的贊助，解決她身為運動員最基本的裝備、交通、食品營養等問題。現在的陳彩娟專注於今年5月份亞洲青年田徑錦標賽的金牌目標，並預約2022年杭州亞洲運動會門票，更期待穩健地跑向2024年巴黎奧運。

曾獲全國高中金手獎金牌、新北技職的冠軍女兒游基綺，目前就讀於台灣科技大學工商業設計系，接受新北市農業局的邀請，為108年「農金楷模」表揚活動，設計獎牌與獎座，游基綺以她在新北就學期間，掌握對新北的熟捻，並發揮敏銳的觀察力，以新北市的特色農作物、山脈為意象，運用柔和線條，設計出質樸而溫暖的作品，呈現獨樹一格的女力樣貌。

另一位深耕新北市的女力，黃鐘瑩，放棄香港新創圈的高薪，回到深坑家鄉推動程式教育，去年底獲汐止青山國中小校長力邀，協助學校規劃創新教案，參加「2020 新北創新教育加速器」計畫，榮獲旗艦級，目前正輔導學校建立一個多元教案的共享、共作的線上平台，讓學校老師可以發展出跨領域特色課程，並能讓孩子有更多課程選擇。

新北市新聞局長蔣志薇表示，第一屆新北女力們除不斷在各自領域裡發光發熱外，她們的專業凸顯出新北市產業人才的豐沛與創新，已成為新北市優質的人才資料庫，市府各部門或民間團體都可借重專才合作，新聞局也將持續挖掘更多優秀的新北女力，支持她們在專業領域裡追求夢想、勇於挑戰。

黃鐘瑩(右四)協助汐止青山國中小參加「2020 新北創新教育加速器」計畫，榮獲旗艦級。圖／新北市新聞局提供
黃鐘瑩(右四)協助汐止青山國中小參加「2020 新北創新教育加速器」計畫，榮獲旗艦級。圖／新北市新聞局提供
全中運女子七項金牌陳彩娟(右一)參加109年新北市元旦升旗。圖／新北市新聞局提供
全中運女子七項金牌陳彩娟(右一)參加109年新北市元旦升旗。圖／新北市新聞局提供

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