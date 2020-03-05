新冠肺炎衝擊中華職棒 球賽有無觀眾桃市府籲中央決定

新冠肺炎疫情嚴峻，桃園市長鄭文燦今上午主持防疫會議提到，針對中華職棒3月28日開幕，有請衛生局向中央防疫指揮中心反應，由疾管局、體育署找中華職棒協商防疫對策，究竟是採取沒觀眾比賽，或其他防疫作為，中央有明確決定後，地方會協助。

鄭文燦說，假設中央決定可以有觀眾，那地方政府對督導棒球場會有該有的防疫措施；反之，若中央決定沒有觀眾，就是線上轉播、電視轉播，不論如何好幾個球場在比賽，會反應給中央來決定。

鄭也提到，疫情期間除非特殊情狀，停止探病，降低醫院負擔，暫時造成民眾不方便，但降低醫院群聚感染風險是必要的，也請各責任醫院負擔部分責任，因目前有大量發燒病人集中往林口長庚醫院送，造成長庚壓力相當大，若遇到案子，11家責任醫院也應該分擔一下。

鄭還說，有關關懷據點部分，目前部分據點已經停辦，有請衛生局、社會局評估，因使用者大多為長者，提供供餐、唱歌的休閒等服務，希望防疫期標準拉高，所以邀集各承辦單位商量，假設停辦下狀況下，外展服務如電話慰問、老人送餐是不能停的，完整評估後再決定是否全面停辦。