被批牛步 悠遊卡電子支付 「月底前上線」

台北悠遊卡公司的電子支付「悠遊付」目前仍在封測階段，台北市議員王鴻薇昨指出，悠遊卡最大對手一卡通電子支付上線已經19個月，悠遊卡仍牛步化，市長柯文哲去年說要殲滅敵軍，現在卻潰不成軍；悠遊卡公司副總經理林季良指出，現有近千人在試營運測試中，希望系統更穩當，並承諾今年3月31日前就會全面開放上線使用。

悠遊卡公司：將有四大創新功能

悠遊卡公司表示，「悠遊付」有四大創新功能，包括QR Code掃碼消費支付、收款、線上付款及轉帳，綁定悠遊卡後可申辦虛擬台北卡會員身分、繳納台北市自來水費、聯醫醫療費及台北市停車費，最重要的就是「嗶一聲」用手機感應搭乘雙北捷運、公車、YouBike及淡海輕軌。

王鴻薇指出，3年多前悠遊卡錯失商機，落後競爭者，目前電子支付機構，一卡通的使用者比率最高，占29%；其次是街口支付占23%、玉山銀行16%、歐付寶12%。她說，柯文哲在競選連任時一系列影片，包括在夜市「嗶一下」，但這是錯誤宣傳，當時悠遊卡不叫電子支付，而是電子票證。

林季良說，其實去年2月金管會核准悠遊卡電子支付，悠遊卡公司5月開始建置，到現在並沒有拖很久，不過他承認之前評估電子支付的市場，是有些問題。

交通部分 僅Android手機可用

林季良表示，悠遊卡公司從交通票證起家，必須考慮到使用者行的需求，也是消費者最重要的一種支付場域，3月底正式推出時，電子支付可以使用在所有的大台北地區的公共運具。至於桃園市也可以使用YouBike，公車仍洽談在中。

不過，交通部分僅Android手機可使用，蘋果手機無法使用，但在一般消費部分，因是掃描QR Code，只要有簽約商家，不同系統手機都可以用。北捷參與測試，結果順利，未來所有進出口都可用。