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好心橘／鐵工圓夢賣鰻魚飯 拚米其林推介

聯合報 / 記者翁浩然／台北報導
楊承樺從擺路邊攤到開店，主打完全無刺的鰻魚飯。 記者翁浩然／攝影
楊承樺從擺路邊攤到開店，主打完全無刺的鰻魚飯。 記者翁浩然／攝影

鐵工轉戰餐飲，會不會太跳Tone？43歲楊承樺是雲林北港人，12歲北漂學做鐵工、求學，一次初嘗鰻魚飯後念念不忘，加上要養家活口，開始兼做餐飲賣串燒，在台北南港從擺攤擺到開店。心繫老家的他，近年找雲林白鰻養殖戶、醬油廠合作，在除魚刺下足功夫，端出無刺鰻魚飯，他笑說「北港生我，南港惠我」，盼有朝一日能獲米其林必比登推介，為兩港爭光。

「家裡經濟不好，總要有人分擔」，楊承樺回憶說，兒時到三重學做鐵工，在師父嚴格教育下，短短2年時間就獨當一面。每月薪水1.2萬元，他寄1萬元回家，留2千元自用，其中單是打電話回家就花1500元，每天要靠中午員工餐補充營養。

楊承樺說，為了不讓家人感到愧疚，他到南港鐵工廠上班，19歲才從國中夜間部畢業；當兵時透過隨營補習管道，考試取得高中學力資格，退伍後報考中華技術學院機械工程系獲全校第一名。期間，有朋友帶他去吃鰻魚飯讓他難以忘懷，做烤鰻魚、鰻魚飯也成了他的餐飲夢。

為養家活口，楊承樺先兼做串燒攤增加收入，25歲起就過著白天做鐵工、晚上賣串燒的日子，凌晨3點才收攤，每天睡不到3小時。

辛苦歸辛苦，楊承樺從未放棄鰻魚夢，6年前在北市南港區開店，找到雲林縣老醬油廠生產醬汁配方，又找到雲林白鰻養殖戶、米廠合作，確保鰻魚油脂豐富有香氣、不缺貨後，3年前才敢在菜單新增鰻魚飯。

「客人的意見都很寶貴」，楊承樺說，原本會使用少量味精，經客人反映會過敏後，全面改用自己炒製的干貝鹽；最早的鰻魚飯僅挑掉大刺，因小孩不方便吃，客製化完全除刺，不料竟成賣點，不只有7旬夫妻每周買回家吃，還有年近九旬的老阿公專程從板橋來品嘗。

楊承樺對味道也很挑剔，常對學徒說「自己不敢吃的就別端給客人，不健康的配方連想都不要想」。他表示，一路走來碰到許多貴人，從鐵工轉作餐飲雖從零開始，但面對轉機他都是心存善念，想著怎麼把事情做好，也期許學徒們自立門戶後做出不愧對良心的餐飲店。

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