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台北市運動中心 實施動線管制及進館量測體溫
新冠肺炎疫情延燒，行政院消保處今天公布查訪雙北市26家健身房結果，其中公有機構問題多，僅1家、近1成公告環境消毒，且僅3家為入場者量體溫；台北市體育局表示，全市12區運動中心已自3月1日起，全面實施動線管制及進館量測體溫措施，如額溫超過37.5度或耳溫超過38度，將請民眾返家休息，針對私營健身中心，也會加強宣導與稽查。
台北市體育局表示，為鼓勵民眾維持規律運動的健康生活形態，初期防疫係以宣導為主，自1月28日起即實施5項措施，包括運動場館第一線服務人員值勤時全面配戴口罩、於櫃檯或主要出入口備有酒精供民眾消毒使用、館內張貼播放防疫宣導訊息及影片、鼓勵民眾測量體溫。
若有體溫超過37.5度者，勸導民眾返家休息，當發現民眾有發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀，將登錄民眾資料，並儘快就醫做好個人防護措施。
台北市體育局指出，各區運動中心已針對民眾接觸頻率較高的運動器材，及電梯、樓梯扶手、廁所等處加強消毒與清潔，體育局也不定期進行稽查，以確保各中心確實執行；針對私營健身中心，也會轉知相關防疫訊息給業者，並加強宣導與稽查。
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