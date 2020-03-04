避免群染！台北市教育盃、校園競賽 暫緩舉辦至6月底

新冠肺炎延燒，中央疫情指揮中心上周宣布一級開設，台北市教育局今天表示，為避免校園群聚擴大傳染，無涉及升學的賽事，例如教育盃體操、羽球及桌球等計13項運動賽事，原則暫緩至6月30日以後辦理，且樂樂棒球、天使樂樂棒球、樂樂足球、健身操及大隊接力等大型運動，同樣將暫緩舉行。

台北市教育局表示，3月3日邀集家長、校長及學校等代表，以防疫優先且考量學生安全性，決議無涉及升學賽事，如教育盃體操、羽球及桌球等計13項運動賽事，原則暫緩至6月30日以後辦理，後續視疫情發展再行評估是否續辦。

台北市教育局也說，樂樂棒球、天使樂樂棒球、樂樂足球、健身操及大隊接力等普及化運動，參賽人數皆破千人（樂樂棒球及健身操高達3500人以上），該類大型活動為避免群聚風險，仍暫緩辦理。

另外，教育盃三級棒球錦標賽及中小學壘球錦標賽，因涉全國賽事選拔且於戶外舉行，台北市教育局指出，上述2項競賽如期辦理，並督請學校加強相關防疫，包含加強消毒清潔、設置出入防疫動線、量測體溫、並識別進出管制人流等。

台北市教育局表示，因疫情尚未舒緩，暫緩教育盃及普及化運動賽事，雖各項運動賽事暫緩辦理，市府已請各校體育課應持續正常實施，適度運動以提升抵抗力。

隨著新冠肺炎疫情升溫，衝擊各種大型活動，台北市議員吳沛憶認為，防疫需料敵從嚴，教育局已取消至6月底學校競技賽事，但今年上半年，市府主辦的大型活動仍有3月的杜鵑花季和5月的開齋節，往年都是上萬人參與的群聚活動，也盼市府謹慎評估防疫風險。