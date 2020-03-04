瑞芳編繩達人瓶燈教學 盼妝點老街風貌

瑞芳老街文化觀光推廣協會希望帶給老街新風貌，因此向清潔隊要來玻璃瓶罐，再由龍安里的編繩達人張玉蘭老師教授學員學習製作美麗的綁繩瓶燈，不僅能放入LED燈、吊起來，還打算用來裝飾老街各處，讓造訪旅客看見藝術之美。

瑞芳老街文化觀光推廣協會理事長趙子萍表示，瑞芳老街協會這次結合龍安里的旭初圖書室課程，安排連續幾週的瓶燈教學，希望大家有空能體驗編繩藝術之美。

瑞芳老街文化觀光推廣協會專案管理郭瓅璘表示，從與清潔隊要來玻璃瓶罐，到商標刮除與清潔，協會職工都一手包辦，還買了防水的麻繩，蒐集好素材便能量瓶罐尺寸，進行編繩。

龍安里長柯瑞和表示，接連幾場，大家不僅從瑞芳各里前來，更有基隆、汐止人特地來學習，不僅每週二下午的教課時光，里民平日也會到龍安宮旁的玉蘭老師工作室來請教，八十幾歲的阿嬤平時無聊，編繩帶來的成就感，豐富了她的生活。

編繩達人張玉蘭表示，感謝學員們的努力，目前製作出的瓶燈已上百個，部分放置於圖書室旁的不見天巷，燈光亮起，唯美樸實，目前每週二下午一點至三點可至龍安里旭初圖書室免費學習，歡迎想嘗試編繩的民眾都能來參與。