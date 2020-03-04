淡海輕軌防疫升級 市議員盼增智慧監控

為避免武漢肺炎疫情延燒，淡海輕軌同步提昇防疫準備，原需要乘客自己按鈕開車門，也改由司機員操控上下車門開關，減少乘客碰觸車門按鈕，降低傳染機率，為此市議員鄭宇恩也盼增智慧監控系統，不僅是保護乘客安全，也幫助意外事故的還原釐清。

市議員鄭宇恩表示，面對這次疫情，捷運公司也做了許多準備，針對旅客常接觸的電梯按鈕、電扶梯扶手、座椅、欄杆等，每4小時消毒一次，民眾可安心搭乘，此外議員說，先前傳出有民眾在輕軌站內受傷，卻因輕軌站為無人車站求助無門，而這次會勘，也希望捷運公司能夠加設監視系統。

先前有民眾在搭乘輕軌站內手扶梯時，發生跌倒意外，但這位民眾卻自行救醫沒有打119，也讓捷運公司無法即時幫助。

市議員鄭宇恩指出，為了讓無人車站可以在緊急狀況下，即時救援，除了現有站內的緊急按鈕，還有AED醫療設備外，也可以增加智慧監控系統，避免監視死角，不僅是保護乘客安全，也幫助意外事故的還原釐清。