鼓勵再地就業 瑞芳山城美館推出創意料理

瑞芳水湳洞舊時戲院改建的山城美館，是在地藝文展覽的中心，今年一改以往僅做在地文創與展覽使用，加入了餐點與品茶元素，邀請在地員工設計料理，包括「藥膳雞腳刺溏心蛋」、「翠玉白菜國寶水餃」等有趣菜單，讓在地人也在水湳洞找到屬於自己的生涯發展。

山城美館執行秘書陳雪娥表示，山城美館今年以來做了不少變革，飄蕩木頭香的空間，開始可以供旅人坐下用餐，今年也有別具美感的菜單設計，出自在地員工的構想。

明月小籠包、清風水餃、長瀑麻油麵線、東籬下南瓜湯，聽起來雅緻的美食，其實都是在地員工二度就業，苦思勤練的成果，山城美館鼓勵她們前來，讓她們有機會發覺自己的第二所長。

在地員工曹凌潔是來自中國湖南的新住民，來到瑞芳金瓜石水湳洞便愛上這裡的奇特地質與景觀，在這裡工作提升她的烹飪技能，覺得學習良多，而另一位員工李麗玲，是在地水湳洞出生，近日因為喪夫而消沉，在山城美館館長林正文推薦下，擔綱起料理的工作，重拾以前當家庭主婦的心情，她用創意，為菜單增添不少亮點。

美麗的豆腐花、仿照翠玉白菜的水餃餡皮，這些都是她們幾個月下來的創意成果，希望藉著美食品茶，結合藝術作出口碑，讓旅客前來不僅欣賞到山海壯闊，還有生活的恬淡美學。