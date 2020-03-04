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看不出來50歲 美女議員要送民眾送酒精過生日
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前在記者會談及案34的醫院群聚事件時，不慎脫口而出「林口」，也引來民眾討論，被稱為「林口人的阿姨」新北市議員蔡淑君，今下午透過直播表示，明天是她50歲生日，決定發送500瓶酒精與額溫片給民眾，要過不一樣的生日。
蔡淑君說，防疫期間她減少很多公開行程，這是保護自己也保護大家，不過明天是她50歲生日，她20年從政生涯每個人都給予滿滿鼓勵，決定要過不一樣的生日，明要在服務處發送120ml的75%酒精、額溫片。
蔡淑君表示，拿到酒精後，民眾在吃東西時就能消毒，另外額溫片方便攜帶能隨時量體溫，使用完可以用酒精消毒清理，這些也都由林口區婦女關懷協會協助分裝，明送給民眾就能自我管理、自我防疫。
不少網友看了直播後，紛紛留言表示「議員生日仍不忘為了林口居民的防疫準備」、「妳50了??? 怎麼像是20?」，還有網友看到蔡淑君實測使用額溫片時，大讚「阿姨額頭很美耶」。
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