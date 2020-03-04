侯友宜與淡水里長座談 落實行動治理

新北市長侯友宜行動治理座談會，昨(3)日到淡水區市民聯合服務中心與42位里長座談，傾聽基層聲音解決市民需求，這次座談重點，針對淡海輕軌藍海線會不會進入老街及新冠肺炎防疫工作，電箱及電桿地下化的議題進行討論，候友宜也都進行回應。

新北市長侯友宜表示，這次座談會強調的就是效率，針對地方里長提案的輕重緩急來替大家解決事情，而今年也希望可以達成電箱及電桿地下化，這也需要現場立法委員洪孟楷的幫助，來與台電一起打拼。

另外市長侯友宜更提到淡海輕軌藍海線二期，將會以地方大多數民眾的聲音來評估，無論是那一條路線，都希望能夠以最好的方式進行。

淡水區里長聯誼會長 邱美津表示，納骨塔遷移是目前解決的方式，但未來還是希望能夠在舊塔地點原地重建新塔，才是長遠的規劃。此外淡水區原本列管案件80案，已有67件解除列管，效率高於標準，現場市議員及立委也都出席提供意見。

由於淡水地區，人口逼近18萬人大關，最重要的交通問題，包括了，淡江大橋，第三標主橋面將在2024年完工，淡水河北側道路已通過環評，將在今年底開工。此外淡水區也爭取前瞻計畫8,137萬元，完成了13,882平方公尺的道路及人行道工程，提供居民更舒適的行路空間。座談會上里長們關注各項基礎建設包括汙水下水道接管、溪流護岸興建與維護及電桿地下化等提案進行追蹤與討論。

另外針對淡海輕軌藍海線進入老街，捷運局表示，將依在地里長及民眾建議，評估替代路線可行性後，於三月中旬，辦理說明會，積極與地方民意達成共識，另外，為避免電箱及電桿阻礙人行道通行及影響市容，已會勘28處將陸續辦理變電箱、電桿移除，改善市容及通行環境。尋求最佳解決方案，落實行動治理滿足地方需求。