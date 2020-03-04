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侯友宜視察計程車服務中心 叮嚀落實防疫

觀天下 / 記者羅綸宏／三重報導
防疫大作戰！新北市長侯友宜到三重重新橋下的計程車服務中心，視察防疫整備情形。 圖／全聯有線電視提供
防疫大作戰！新北市長侯友宜到三重重新橋下的計程車服務中心，視察防疫整備情形。 圖／全聯有線電視提供

防疫大作戰！新北市長侯友宜到三重重新橋下的計程車服務中心，視察防疫整備情形。新北市已超前部署，從農曆年前就嚴格督導計程車等公共運輸業者，務必做好防疫工作，但侯友宜還是不放心，仍然到第一線視察，並了解他們的需求。

新北市長侯友宜表示，有關計程車司機在領取口罩及消毒場所方面，新北市從過年前就開始做了，過年後已全部落實，特別來檢視是否還有疏失，並聆聽計程車業者的心聲，看看還有哪些需要市府幫忙。

對於計程車公會理事長提出消毒酒精不足的問題，侯友宜當場回應，會請交通局和衛生局協調，盡力滿足需求，讓防疫消毒工作不停歇。

新北市長侯友宜指出，目前中央配給加上市府提供的口罩，足以提供轄內2萬多名計程車司機使用；至於消毒酒精目前供貨較不足，會再請交通局、衛生局協調，盡力滿足業者需求 。

除了視察外，侯友宜也不忘向司機們宣導防疫觀念，如果乘客沒戴口罩就盡量避免交談，也避免接觸，若有接觸，記得用酒精消毒雙手，尤其載到外國旅客，更要落實消毒清理工作，這樣才能保護自己也保護別人。

侯友宜 計程車

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