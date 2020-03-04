防清潔人員防疫消毒過勞 北捷即日起增派清潔人力
新冠肺炎疫情升溫，為了防疫，北捷近來加強消毒頻率，強調捷運車廂每8小時消毒一次，旅客民眾頻繁接觸設備，如自動售票機、加值機等，每4小時消毒一次，不過卻有北捷清潔人員在臉書上爆料，指忙到連吃飯時間都沒有，很多清潔人員都快吃不消。
為此，北捷即日起增加列車清潔人力，並採調整工作內容及延長休息時間，包括減少清潔領班巡視車站數量等。
北捷表示，為了讓清潔人員保有足夠體力，且有時間休息，期日起，淡水、大安、頂埔、南港展覽館(文湖線及板南線)、新店、南勢角等端點站列車消毒工作，除原有清潔人員外，每班再增派1人，讓每人每小時休息時間由15分鐘增加為20分鐘。
北捷表示，將透過分工方式，縮短清潔時間，以板南線南港展覽館站，也將在消毒時段安排1名領班率領8名清潔人員在月台待命，當列車停靠車站時，其中6人雙手持消毒抹布，立即同時進入6節車廂進行消毒，另2名清潔人員協助洗滌及更換抹布，在短短的5分鐘內，迅速完成全長141公尺列車消毒作業。
北捷強調，已協調清潔廠商於合約內加派人力支援，提供旅客更安心乘車環境。
此外，為預防有人員遭隔離自主管理，降低影響營運風險，北捷表示，已啟動行車、站務及維修等第一線人員分組執勤，另亦針對行政人員完成異地辦公計畫，屆時將依業務支援性質分散於不同建物辦公；相關主管視訊設備均已設置完成，可隨時透過視訊進行會議。
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