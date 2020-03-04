快訊

第三島鏈打卡：中共遠洋演訓 打破美軍制海優勢？

北市聯醫傳50位醫護集體請辭 北市府說話了

移工與雇主提前解約 新北可透過電話辦理

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
雇主與移工提前終止終止聘僱關係離境驗證手續，過去需要到市府臨櫃辦理，新北勞工局考量疫情關係，即日起也可選擇電話訪談方式，全程在家中就可以完成。圖／新北勞工局提供
雇主與移工提前終止終止聘僱關係離境驗證手續，過去需要到市府臨櫃辦理，新北勞工局考量疫情關係，即日起也可選擇電話訪談方式，全程在家中就可以完成。圖／新北勞工局提供

新冠肺炎影響各行政部門的作業流程，新北勞工局今表示，雇主與移工提前終止聘雇關係離境驗證手續，過去需要到市府臨櫃辦理，考量疫情關係，即日起也可選擇電話訪談方式，全程在家中就可以完成，避免感染的風險。

勞工局長陳瑞嘉說，採電話訪談方式辦理者，雇主須在聘雇關係終止日14日前，將終止聘雇關係通知書寄至勞工局，接獲通知後，會以電話聯繫移工確認終止聘雇關係的原因及離境返國的意願，若無爭議就會儘速開具證明書寄給雇主。

外勞服務科長廖武輝說，目前暫定於新冠肺炎期間，新增電話訪談方式，勞工局受理人員會以電話雙重確認移工的資料與意願，避免爭議發生，雇主與移工均可在家完成申請及收件，可降低勞資雙方因外出交互感染的可能性。

陳瑞嘉提醒，移工出入醫療院所或外出至人多或密閉場所，應全程配戴口罩，加強手部清潔消毒，雇主有發現移工有發燒、咳嗽等身體不適症狀，請盡速陪同就醫，也可撥打「1922」或「1955」專線協助進行通報及諮詢。

移工 勞工局 新冠肺炎

延伸閱讀

新北防疫新措施 移工提前解約也可電話驗證

無證移工助防疫 健康權益無人理

柯文哲籲特赦移工 陳時中：有後路移工心更安

冷眼集／防疫工作 不能與移工管理混為一談

相關新聞

北市聯醫傳50位醫護集體請辭 北市府說話了......

新冠肺炎疫情持續延燒，這也讓基層醫護人員工作壓力沈重，如今有立委透露，台北市立聯合醫院有高達五十位醫護正醞釀集體請辭，引...

半年可研發出快篩試劑！侯友宜感謝台康支持抗疫

新北市長侯友宜今下午參訪位於汐止的台康生技，關心新冠肺炎篩檢、藥物及疫苗的製作進程狀況，並代表市民感謝台康支持政府對抗疫...

室內活動辦不辦？北市府SOP今出爐

新冠肺炎疫情持續延燒，北市府今天下午召開疫情應變小組會議，會中針對北市府大型活動舉辦與否訂定SOP，強調活動舉辦過程，民...

看不出來50歲 美女議員要送民眾送酒精過生日

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前在記者會談及案34的醫院群聚事件時，不慎脫口而出「林口」，也引來民眾討論，被稱為「林...

妙禪新北有6個分會要不要溝通？侯友宜：有狀況會勸阻

新冠肺炎持續延燒，新北市政府邀集宗教團體共同簽署防疫聲明，被問到是否會與歸屬內政部管理、妙禪帶領的佛教如來宗做溝通，新北...

韓國教會造成疫情擴散 侯友宜：新北宗教團體警覺性高

新北市政府今邀集新北各宗教團體代表，共同簽署防疫聲明，齊心防堵新冠肺炎疫情擴散，對於韓國新天地教會出現「人傳人」感染情況...

新北易地辦公、分流上班 防疫備戰

新型冠狀病毒肺炎不斷升溫，中央政府傳出已著手規畫易地辦公，新北市長侯友宜今天表示市府也做好易地辦公或分流上班的準備，第二防疫應變中心已在其中，並表示原則上不會同意辦大型活動，避免群聚感染。

新北宗教團體簽署防疫聲明 暫緩活動還捐436萬防疫基金

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒全球，為避免疫情擴散並維護民眾健康，新北市政府邀集新北市教會、中國佛教會、板橋福音堂...

北市南港擋土牆翻新 3D彩繪歷史景點吸睛

位於台北市南港區東新街，附近有列為歷史建築物的「松山醫療所所長宿舍」、「新勝公園」、「南港桂花吊橋」等特別景點，台北市水...

治療和原技藝競賽撞期 因疫情延期癌症國中生順利參賽

新北市今年國中技藝競賽因應新冠肺炎疫情，延至開學後舉行，自2月26日至今日在新北高工等16校開賽，今年有12大職群、31...

影／柯頻失言急補救? 北市發言人暴增比總統府多

台北市長柯文哲從政以來頻頻「失言」，外界也戲稱北市府副發言人黃瀞瑩、戴于文是「戳戳妹」、「戳戳哥」的，外傳發言人群將再次...

小黃司機缺酒精消毒 新北要再爭取配額

新北市長侯友宜昨視察計程車司機服務中心，有司機當場反應缺酒精消毒，新北交通局指出，2月26緊急供3000瓶酒精給新北市計...

熱門新聞

疫情延燒生意難做 桃園4家老字號餐廳歇業

竹北衛生所口罩還剩900多片！ 有需要的民眾可前往購買

北市聯醫傳50位醫護集體請辭 北市府說話了......

很晚才出門？ 韓國瑜交代每天行程滿檔

疫情打擊飯店觀旅悽慘 桃禧航空城新館關閉

基隆港一早出現消防人員全副武裝出勤 照片討論度高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。