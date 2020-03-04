移工與雇主提前解約 新北可透過電話辦理

新冠肺炎影響各行政部門的作業流程，新北勞工局今表示，雇主與移工提前終止聘雇關係離境驗證手續，過去需要到市府臨櫃辦理，考量疫情關係，即日起也可選擇電話訪談方式，全程在家中就可以完成，避免感染的風險。

勞工局長陳瑞嘉說，採電話訪談方式辦理者，雇主須在聘雇關係終止日14日前，將終止聘雇關係通知書寄至勞工局，接獲通知後，會以電話聯繫移工確認終止聘雇關係的原因及離境返國的意願，若無爭議就會儘速開具證明書寄給雇主。

外勞服務科長廖武輝說，目前暫定於新冠肺炎期間，新增電話訪談方式，勞工局受理人員會以電話雙重確認移工的資料與意願，避免爭議發生，雇主與移工均可在家完成申請及收件，可降低勞資雙方因外出交互感染的可能性。

陳瑞嘉提醒，移工出入醫療院所或外出至人多或密閉場所，應全程配戴口罩，加強手部清潔消毒，雇主有發現移工有發燒、咳嗽等身體不適症狀，請盡速陪同就醫，也可撥打「1922」或「1955」專線協助進行通報及諮詢。